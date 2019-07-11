Танкер Candy (флагом Занзибара, порт приписки Панама), который сгорел 21 января 2019 года и находился перед входом в Керченский пролив, 24 июля решено отбуксировать в порт Измир (Турция).

Буксировка осуществляется силами буксира «Фераз» ООО «Ювас-Транс», сообщает ИАА «PortNews» источник в порту Новороссийск.



Напомним, 21 января произошел пожар на танкерах - газовозах Maestro и Candy (флаг Танзания), члены экипажей - 32 человека.

Поисково-спасательная операция проводилась в Чёрном море, в 15 морских милях южнее мыса Такиль (полуостров Крым).

По данным, опубликованным в день завершения спасательной операции – 3 февраля, спасены 12 человек, погибли - 10 человек и 10 считаются пропавшими без вести.