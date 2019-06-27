Россия ожидает, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудит решение Латвии заблокировать сайт Baltnews.lv, принадлежащей пропагандистскому агентству "Россия сегодня".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"Видим в этом шаге очевидное стремление официальной Риги зачистить свое информационное пространство от независимых и неподконтрольных государству СМИ", - заявили в Москве.

Национальный регистратор доменов решение по сайту объяснил требованием МИД Латвии, указавшим, что ресурс нарушает решение Евросоюза № 269 от 17 марта 2014 о санкциях против РФ за оккупацию Крыма.

"Евросоюз, на документы которого ссылается латвийские власти, предпочитает не замечать систематические нарушения свободы выражения мнения в странах-членах от Великобритании, Франции и Германии до, собственно, прибалтийских республик", - жалуются в РФ.

"Вместо этого еврочиновники в менторском стиле регулярно поучают другие государства, как нужно следовать высоким стандартам Евросоюза в части свободы слова. Ожидаем соответствующей осуждающей реакции на это решение официальной Риги со стороны профильных международных структур и НПО", - добавили в Москве.