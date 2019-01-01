Напад на білоруського дипломата Олександра Поганшева в Анкарі міг бути викликаний тим, що нападник був незадоволений поведінкою дітей Поганшева.

Про це повідомляє білоруське агентство БелТА з посиланням на міністра закордонних справ країни Володимира Макея, пише УНН.

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що нападник був сусідом дипломата.

Політичну версію того, що сталося міністр спростував. “На наш погляд, немає жодного політичного підґрунтя. Ймовірно, позначилося невдоволення поведінкою дітей, які грали у дворі. Можливо, на цьому грунті стався сплеск емоцій”, — сказав Макей.

Макей також зазначив, що кулі, які потрапили в дипломата, не зачепили життєво важливі органи. З його слів, сьогодні лікарі повинні приступити до виведення Поганшева з реанімаційного стану, передає агентство.

Раніше представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз повідомив, що поранений дипломат перебуває у важкому стані.

Нагадуємо, Олександра Поганшева важко поранили 24 липня в Анкарі, коли він повертався з сином додому. За даними турецьких ЗМІ, нападник був сусідом дипломата, колишнім військовим, і посварився з ним з побутової причини. Після пострілу нападник наклав на себе руки. У МЗС Білорусі того, хто стріляв називали психічно неврівноваженим.