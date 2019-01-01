СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримала російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі Нікополь, Бердянськ і буксир Яни Капу.

Як зазначили у СБУ, 24 липня цей російський танкер увійшов під прапором РФ до порту Ізмаїла, але мав вже назву NIKA SPIRIT, передає НВ.

«Слідство встановило, що танкеру «NEYMA», з метою приховання причетності у незаконних діях та акту агресії, які відбувалися 25.11.2018, російськими власниками змінено назву на «NIKA SPIRIT», — повідомили у СБУ.

Наразі групою слідчих СБУ, військових прокурорів та прикордонників на затриманому танкері закінчено санкціоновані українським судом слідчі дії.

«Проведений обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Допитано членів судокоманди, вилучено документи необхідні для встановлення істини у провадженні», — додали у СБУ.

Вказане судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт.