СБУ затримала російський танкер, що блокував в Керченській протоці українські кораблі
|14:27 25.07.2019
|Крым
СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримала російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі Нікополь, Бердянськ і буксир Яни Капу.
Як зазначили у СБУ, 24 липня цей російський танкер увійшов під прапором РФ до порту Ізмаїла, але мав вже назву NIKA SPIRIT, передає НВ.
«Слідство встановило, що танкеру «NEYMA», з метою приховання причетності у незаконних діях та акту агресії, які відбувалися 25.11.2018, російськими власниками змінено назву на «NIKA SPIRIT», — повідомили у СБУ.
Наразі групою слідчих СБУ, військових прокурорів та прикордонників на затриманому танкері закінчено санкціоновані українським судом слідчі дії.
«Проведений обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Допитано членів судокоманди, вилучено документи необхідні для встановлення істини у провадженні», — додали у СБУ.
Вказане судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт.
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