В Болгарии двух человек обвинили в терроризме из-за крупнейшей в истории утечки данных

16:18 25.07.2019   Болгария

В Болгарии прокуратура предъявила обвинения в терроризме двум сотрудникам компании по кибербезопасности в рамках расследования крупнейшей в истории страны утечки данных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Менеджер компании Tad Group Георги Янков был обвинен, но освобожден из-под стражи. Предыдущие обвинения в преступлении против информационных систем, выдвинутые 20-летнему сотруднику той же компании Христиану Бойкову, заменены на статью "терроризм".

"Мы очень удивлены этими обвинениями. Как вы обвиняете кого-то в терроризме, но позволяете ему выйти?" - сказал адвокат задержанных Георги Стефанов.

Бойков был освобожден из-под стражи в прошлую среду, но ему было запрещено покидать страну. Прокуроры утверждают, что Бойков действовал не один.

Прокуроры считают, что Бойков стоял за электронным письмом, направленным кем-то, вероятно российским хакером, который предлагал украденные файлы налоговых органов местным СМИ. В настоящее время они не верят, что кибератака проводилась из-за рубежа.

По словам прокуроров, расшифрованные данные с одного из компьютеров Бойкова привели их к выводу, что у него были украдены данные до того, как они были опубликованы в интернете.

О взломе базы данных Национального налогового управления Болгарии стало известно 15 июля.

Министр внутренних дел Младен Маринов сообщил, что украденные данные хакеры прислали болгарским СМИ по электронной почте, зарегистрированной на российском сервере.



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