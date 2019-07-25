Українські ЗМІ неправильно передали цитату омбудсменки Людмили Денісової про досягнення домовленості щодо звільнення моряків. Насправді уповноважена з прав людини вжила слово «практично» – ці угоди перебувають на стадії їх реалізації.

Таку думку в ефірі інформаційно-аналітичного проекту «Коментарі» на телеканалі ZIK висловив адвокат Микола Полозов.

Він наголосив: ще минулого тижня через посольство України в РФ клопотання української омбудсменки Людмили Денісової про взяття на поруки моряків передали до МЗС Росії. Для цього довелось залучати закордонне відомство, тому що слідче управління ФСБ відмовилось приймати документи напряму.

«Зараз вони проходять все коло документообігу. На скільки мені відомо. вони вже надійшли до слідчого управління ФСБ, однак ще не дійшли до працівника, який повинен безпосередньо ухвалити рішення про задоволення чи відмову цього клопотання», – розповів Полозов.

Він зазначив: наразі питання щодо розгляду цих клопотань – передчасне. Що ж до самого слідства, позавчора попереднє розслідування завершилось, було підписане останнє відповідне повідомлення.

«Моряки та їх адвокати почали знайомитись із матеріалами кримінальної справи. Тобто, перейшли до наступної стадії. Враховуючи кількість військовополонених і об’єм кримінальної справи – понад 20 томів – на мій погляд, це може зайняти десь приблизно два - три місяці. Після цього слідство складе обвинувальні акти, направить на підпис прокурору. Якщо він підпише – справу передадуть в суд», – повідомив адвокат.

Окрім того, він прокоментував і заяви Людмили Денісової про взяття моряків на поруки. Полозов підкреслив: ще 25 червня МЗС РФ відправило ноту до України, де вказало, що Росія готова виконати рішення Міжнародного трибуналу – відпустити моряків з-під варти і повернути в Україну під письмові гарантії української сторони про те, що моряки будуть в подальшому брати участь в судових і слідчих діях.

«Відповідно, ця заява Денісової повністю співпадає із позицією, викладеною МЗС РФ у своїй ноті», – наголосив Полозов.

Він зазначив: тоді судовий розгляд проти наших військовополонених продовжуватимуть вести у РФ, натомість форма участі моряків на цих засіданнях буде питанням подальших домовленостей.

Водночас Полозов зазначив: не називатиме термінів повернення моряків до України, адже вирішення цього питання – повністю у компетенції російської влади.

«Не можу сказати, скільки їй буде потрібно часу для ухвалення позитивного рішення щодо звільненням моряків. Однак, враховуючи, що російська влада у своїй ноті посилається на рішення трибуналу, який зобов’язав РФ звільнити моряків, я сподіваюсь, що це таки відбудеться. До того ж – найближчим часом, а не затягнеться на довгі місяці», – зазначив Полозов.

Він додав: ймовірно, преса неправильно потрактувала заяву Людмили Денісової про досягнення домовленостей щодо повернення моряків.

«Заява була неправильно процитовано – пропущене слово «практично» про досягнення домовленостей. Це було подано, як завершений факт. Однак, оскільки домовленості перебувають ще на стадії реалізації, тому й пані Москалькова так і відреагувала», – припустив Микола Полозов.

Нагадаємо, раніше низка ЗМІ поширила заяву Людмили Денісової, де та, нібито, повідомила, що

Домовленості про повернення українських моряків вже досягнуто — омбудсмен

уже досягнуто домовленості про повернення Україні захоплених Російською Федерацією українських військовополонених моряків.

Натомість у відповідь на це у відповідь на це російська омбудсменка Тетяна Москалькова заявила, що жодних таких домовленостей немає.