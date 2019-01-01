Греческий ракетный катер вышел на испытания с опозданием на восемь лет

14:58 25.07.2019   Греция

В Элефсинском заливе прошли первые испытания шестого быстроходного ракетного катера класса "Руссен", предназначенного для ВМС Греции.

Как сообщает Naval Newsсо ссылкой на Генштаб греческого флота, приемочные испытания корабля запланированы на третий квартал этого года, передает FlotProm.

Катер P78 "Капитан Каратанасис" спустили на воду 1 июня 2018 года на верфи Elefsina Shipyards. А постройка его, как и остальной серии класса "Руссен", связана со множеством проблем. 

Контракт на строительство первых трех современных ракетных катеров правительство Греции подписало в январе 2000 года. Строительство доверили верфи Elefsina Shipyards, а за проектирование, материально-технического обеспечение и оборудование для катеров отвечала компания Vosper Thornycroft (сейчас – BAE Systems Maritime). 

Уже тогда греческие судостроители испытывали серьезные финансовые затруднения. Из-за этого спущенный на воду в ноябре 2002 года головной катер "Капитан Руссен" ввели в строй только через три года. Следующие два корабля пополнили флот Греции в 2006 году. 

Еще в 2003 году правительство Греции активировало опцион на поставку двух дополнительных катеров. Первый из них, "Капитан Григоропулос", спустили на воду в декабре 2005 года, а передача флоту состоялась лишь через пять лет. Следующий катер, "Капитан Рицос", спустили на воду в октябре 2006 года, но проблем у судостроителей становилось все больше и они смогли завершить его строительство лишь к началу 2015 года. 

Несмотря на очевидные сложности с серией, в сентябре 2008 года был активирован опцион еще на два катера, шестой и седьмой. Контракт с Elefsina Shipyards составил 299 млн евро. Условия соглашения предполагали, что ВМС Греции получат один катер летом 2012 года, а другой – в начале 2013 года. 

К финансовым трудностям верфи добавились разногласия со специалистами с BAE Systems Maritime. После банкротства Elefsina Shipyards ВМС Греции забрали управление судостроительным заводом под свой контроль, чтобы все-таки довести постройку двух катеров до победного конца. Катер "Капитан Каратанасис", скорее всего, введут в строй к 2020 году, но сроки сдачи последнего представителя класса "Руссен" до сих пор не озвучиваются. 

Как отмечает Naval News, пока неясно, получат ли два последних катера современное оборудование, поскольку предыдущие представители серии оснащены датчиками и системами начала 2000-х годов, которые сегодня объективно устарели. 

Полное водоизмещение катеров класса "Руссен" составляет 668 тонн при длине корпуса 62 метра и ширине 9,5 метра. Оснащенные четырьмя дизельными двигателями катера развивают скорость до 35 узлов. Экипаж – 45 человек. 

Арсенал катеров включает 76-мм пушку "Ото Мелара", противокорабельные ракеты MM40 "Экзосет", зенитные ракетные установки RAM и 30-мм зенитные арткомплексы.



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