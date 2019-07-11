Патрульный корабль оккупантов провел в Черном море стрельбы

15:42 25.07.2019   Крым

Патрульный корабль ЧФ РФ «Дмитрий Рогачёв» провел артиллерийские стрельбы и учения по противовоздушной обороне в акватории Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передає Флот 2017.

«В ходе корабельных боевых учений, экипаж корабля проводит учения по противовоздушной обороне с артиллерийской стрельбой по воздушным целям и постановкой пассивных радиолокационных помех ближнего рубежа», - говорится в сообщении.

Также на выходе в море экипаж провел учение по противодиверсионной обороне корабля на незащищенном рейде: моряки выполнили боевые упражнения по уничтожению подводных диверсантов условного противника, отработали гранатометание с борта корабля в воду вручную и с применением гранатометов.

Отметим, что «Дмитрий Рогачев» вошел в состав ЧФ РФ в первой половине июня 2019 года, в оккупированный Севастополь корабль прибыл в июле.

Справка

Патрульные корабли проекта 22160 - российские патрульные корабли модульного типа, дальней морской зоны, разработаны и строятся на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького.

Предназначены для несения погранично-патрульной службы по охране территориальных вод, патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды в мирное время, охранения кораблей и судов на переходе морем, а также военно-морских баз и водных районов с целью предупреждения о нападении различных сил и средств противника - в военное время, а также операций в дальней морской и океанской зона

Для потребностей ЧФ РФ строится еще 4 корабля:

«Павел Державин», «Сергей Котов», «Виктор Великий», «Николай Сипягин» - строятся

Основные характеристики

Водоизмещение - 1300-1800 т (стандартное)

Длина - 94 м (наибольшая)

Ширина - 14 м

Осадка - 3,4 м

Двигатели ГЭУ типа CODAG:

2 маршевых дизеля, 2 форсажных ГТД

ЭЭУ: 4 ДГ, 1 аварийно-стояночный ДГ

Мощность - 34000 л.с. (25 МВт) (ГЭУ)

4 × 300 кВт

1 × 100 кВт

Движитель - 2 винта

Скорость хода - 30 узлов (полная), 16 узлов (патрульная)

Дальность плавания - 6000 миль (на 16 узлах)

Автономность плавания - 60 суток

Экипаж - до 80 человек

Вооружение

Радиолокационное вооружение - НРЛС «Пал-Н»

РЛСО «Позитив-МЭ1»

Радиоэлектронное вооружение - ГАК МГК-335ЭМ-03

ГАС «Виньетка-ЭМ»

ГАС «Паллада»

комплекс РЭП ТК-25

комплекс РЭП ПК-10

Тактическое ударное вооружение - УВП РК «Калибр-НК»

Артиллерия - 1×1-76 мм АУ АК-176МА

Ракетное вооружение - ПКР 3М54 и/или 3М55

1 × ПУ ЗРК 3М-47 «Гибка»

2 × ПУ ЗРК «Штиль-1» (опционально)

Противолодочное вооружение - 2 гранатомёта ДП-65

Ракето-торпеды 91Р1 и 91РТ2

Авиационная группа - вертолёт массой до 12 тонн (Ка-27, Ка-29, Ка-31)

или несколько БПЛА



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