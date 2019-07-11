Виконавчого директора підприємства «КрымОпт» Алі Барієва, заарештованого в окупованому Криму після обшуків силовиків РФ разом з підприємцем і меценатом Ресулем Веліляєвим, звільнили з московського СІЗО Лефортово .

Про це у Facebook повідомив адвокат Джеміль Темишев, передає Укрінформ.

"Хочу поділитися гарною новиною - Алі Барієв на волі. Ще один етап нашого складного шляху успішно пройдений. Поки не пройдемо цей шлях до кінця, захист буде говорити лише про доконані факти", - написав Темишев.

Як уточнили в Меджлісі кримськотатарського народу Алі Барієва випустили з московського "Лефортово" під підписку про невиїзд. Як і Ресуль Веліляєв, він буде перебувати в Москві до закінчення слідства і суду.

Як повідомлялося раніше, у квітні 2019 року кримськотатарського бізнесмена Ресуля Веліляєва звільнили з московського СІЗО "Лефортово" під підписку про невиїзд.

26 квітня 2018 року в окупованому Криму (м. Білогірськ) російські силовики провели масштабні обшуки в магазинах кримської торговельної мережі "Гузель" та дистриб'юторської компанії "КрымОпт". Обшуки проводилися також у будинках кримськотатарських підприємців, меценатів, активістів кримськотатарського національного руху Алі Барієва, Асана Барієва, Ремзі Веліляєва, Ресуля Веліляєва, Екрема Веліляєва, Зері Веліляєвої, а також їх дорослих дітей, які живуть окремо.

Після обшуків російські силовики затримали Ресуля Веліляєва і Алі Барієва і допитували їх більше трьох годин в управлінні Слідчого комітету Росії по Криму, а потім заарештували і вивезли з Криму в московське СІЗО "Лефортово".

Проти них порушили справу за ст. 238 Кримінального кодексу Росії ("Виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, не відповідають вимогам безпеки").

Ресуль Веліляєв є відомим в Криму бізнесменом, меценатом і засновником Благодійного фонду імені Бекіра Чобан-заде, який підтримував інтелектуальну і творчу еліту Криму.

У Меджлісі вважають, що окупаційна влада Криму посилює тиск на кримськотатарських підприємців з метою витіснення їх бізнесу з території півострова. У МЗС України заявили, що обшуки в Криму дискримінують кримських татар і висловив наміри передати цю справу в міжнародні суди для докази злочинів РФ в Криму.