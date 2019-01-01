Якщо Росія не продовжить контракт на транзит газу територією України до кінця поточного року, це може обернутися для Молдови економічними проблемами, адже ця країна не зможе отримати російський газ, від якого залежить.

Про це у середу в Брюсселі під час слухань у Комітеті Європарламенту із закордонних справ заявила Прем’єр-міністр Республіки Молдова Мая Санду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Все, що стосується енергетичної безпеки – це для нас надзвичайно складне питання. Молдова залежить від російського газу. Зараз, як ви знаєте, триває дискусія між Росією і Україною щодо перешкод для транзиту газу через Україну. Якщо це трапиться, і не буде знайдено рішення до кінця цього року, тоді Молдова не буде здатною отримувати газ з Росії, якщо відповідну угоду не буде підписано», - зауважила молдовський урядовець.

Вона нагадала, що наразі уряд Молдови активно працює з урядом Румунії, щоб прискорити імплементацію проєкту газопроводу Ясси-Кишинів, але ці роботи не будуть завершені достатньо швидко.

«Постачання газу – це технічна проблема, але це й економічна проблема. Ми сьогодні купляємо газ у Газпрому за ціною, за якою ми могли би купувати його і в України, той, який вона отримує за системою реверсу», - сказала Санду.

Вона також повідомила, що Молдова також працює над проєктом взаємопоєднання національних електричних мереж та енергетичних компаній з системою Європейського Союзу через Румунію.

«Цей проєкт просувається, і ми маємо підтримку з боку деяких міжнародних фінансових інституцій. Це також займе певний час, але десь протягом п’яти років ми матимемо альтернативи в сфері енергетики», - додала прем’єр Молдови