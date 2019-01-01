У Херсонській області під час відпочинку в пансіонаті отруїлося 14 дітей, їх госпіталізували – ДСНСl

13:33 25.07.2019   Украина

24 липня в Херсонській області під час відпочинку в пансіонаті отруїлося 14 дітей, їх госпіталізували.

Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Гордон.


"З ознаками харчового отруєння госпіталізовано 14 дітей (2005–2011 років народження), які відпочивають у пансіонаті "Буревісник" у селі Лазурне Скадовського району", – указано в повідомленні.

Відбувається комплекс протиепідемічних заходів. 
 



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