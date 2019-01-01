24 липня в Херсонській області під час відпочинку в пансіонаті отруїлося 14 дітей, їх госпіталізували .

Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Гордон.



"З ознаками харчового отруєння госпіталізовано 14 дітей (2005–2011 років народження), які відпочивають у пансіонаті "Буревісник" у селі Лазурне Скадовського району", – указано в повідомленні.



Відбувається комплекс протиепідемічних заходів.

