У Херсонській області під час відпочинку в пансіонаті отруїлося 14 дітей, їх госпіталізували – ДСНСl
|13:33 25.07.2019
|Украина
24 липня в Херсонській області під час відпочинку в пансіонаті отруїлося 14 дітей, їх госпіталізували.
Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Гордон.
"З ознаками харчового отруєння госпіталізовано 14 дітей (2005–2011 років народження), які відпочивають у пансіонаті "Буревісник" у селі Лазурне Скадовського району", – указано в повідомленні.
Відбувається комплекс протиепідемічних заходів.
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