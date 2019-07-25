Уряд готує нові санкції для підприємств у Криму
|13:11 25.07.2019
|Крым
Кабінет Міністрів України розробив нові санкції щодо підприємств у тимчасово окупованому Криму та подасть їх на розгляд Ради національної безпеки та оборони.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, передає ESPRESO.
Зокрема, під санкції потрапляють "юридичні особи, залучені до будівництва магістрального газопроводу "Краснодарський Край - Крим", незаконного видобутку вуглеводнів на захоплених українських родовищах, у тому числі, родовищах на материковому шельфі України".
Так, до санкційного списку буде додано 18 зареєстрованих на території РФ підприємств і 6 – зареєстрованих в окупованому Криму.
"Також до санкційного списку потрапили підприємства, залучені до постачання матеріалів, обладнання та послуг заводу оборонно-промислового комплексу РФ АТ "Завод Фіолент" на території Криму. Серед них підприємства, зареєстровані на території РФ, КНР, Туреччини, Боснії і Герцеговини", – йдеться у повідомленні.
Дії названих юридичних осіб, як зазначає відомство, легітимують незаконну окупацію Криму та Севастополя Росією, загрожують національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.
У відомстві зазначили, що санкції створять підґрунтя для подальших дій з метою обмеження або припинення підприємствами економічних відносин зі США та країнами Європейського Союзу.
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