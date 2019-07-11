Росія оскаржила у французьких судах рішення міжнародного арбітражу про стягнення 1 млрд доларів на користь українського “Ощадбанку” .

Про це російському агентству ТАСС повідомили в прес-службі Мін’юсту РФ, відповідаючи на запит агентства про рішення міжнародного арбітражу при Постійній палаті третейського суду в Гаазі і Київського апеляційного суду за позовом Ощадбанку в РФ, пише УНН.

“Арбітражне рішення за позовом ПАТ „Державний ощадний банк України“ оскаржується в судах Франції. Цей розгляд триває”, — повідомили в Мін’юсті Росії.

“В процесі оскарження категорично спростовується компетенція арбітражів на розгляд подібних позовів, — відзначили в міністерстві. — Крім того, українська сторона не повідомила Російську Федерацію в порядку, встановленому відповідними міжнародними конвенціями, про розгляд заяви про визнання і приведення даного рішення у виконання на території України”.

Нагадуємо, київський апеляційний суд надав дозвіл та видав виконавчий лист на стягнення з Російської Федерації боргу на користь “Ощадбанку”. Про це йдеться в рішенні суду від 17 липня 2019 року, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.