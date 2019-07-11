РФ оскаржила рішення про стягнення 1 млрд доларів на користь "Ощадбанку"
|10:31 25.07.2019
|Крым
Росія оскаржила у французьких судах рішення міжнародного арбітражу про стягнення 1 млрд доларів на користь українського “Ощадбанку”.
Про це російському агентству ТАСС повідомили в прес-службі Мін’юсту РФ, відповідаючи на запит агентства про рішення міжнародного арбітражу при Постійній палаті третейського суду в Гаазі і Київського апеляційного суду за позовом Ощадбанку в РФ, пише УНН.
“Арбітражне рішення за позовом ПАТ „Державний ощадний банк України“ оскаржується в судах Франції. Цей розгляд триває”, — повідомили в Мін’юсті Росії.
“В процесі оскарження категорично спростовується компетенція арбітражів на розгляд подібних позовів, — відзначили в міністерстві. — Крім того, українська сторона не повідомила Російську Федерацію в порядку, встановленому відповідними міжнародними конвенціями, про розгляд заяви про визнання і приведення даного рішення у виконання на території України”.
Нагадуємо, київський апеляційний суд надав дозвіл та видав виконавчий лист на стягнення з Російської Федерації боргу на користь “Ощадбанку”. Про це йдеться в рішенні суду від 17 липня 2019 року, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Ще на цю тему:
СБУ затримала російський танкер, що блокував в Керченській протоці українські кораблі
Уряд готує нові санкції для підприємств у Криму
Мін'юст РФ заявило, що не визнаватиме рішення арбітражного суду, пов'язані з окупованим Кримом
Євросоюз відреагував на рішення Верховного суду РФ у справі Гриба
Москалькова нічого не знає про домовленість щодо українських моряків
Архієпископ Климент: «На Росію чекають санкції в разі знищення собору ПЦУ у Сімферополі»
Мы поддерживаем создание крымскотатарской автономии — Потураев
Мінкульт з лютого готує ноту протесту до МЗС РФ через руйнування Пантікапею у Криму
Архиепископ ПЦУ в Крыму: Народ не позволит больше уничтожать Украину