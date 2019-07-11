Росія не визнає законність всіх рішень арбітражів за позовами до Росії, пов’язаними з окупованим Кримом, через “відсутність у цих трибуналів юрисдикції на розгляд таких суперечок”.

Про це ТАСС повідомили в прес-службі Мін’юсту Росії, відповідаючи на запит про рішення міжнародного арбітражу при Постійній палаті третейського суду в Гаазі і Київського апеляційного суду за позовом українського “Ощадбанку” в РФ, зазначає УНН.

“Російська Федерація не визнає законність і обґрунтованість всіх арбітражних рішень, винесених за позовами українських компаній і фізичних осіб, пов’язаних з приєднанням Криму до Російської Федерації (позиція Москви — ред.), в тому числі в зв’язку з відсутністю у арбітражних трибуналів юрисдикції на розгляд таких позовів”, — заявили в російському Мін’юсті.

Всі винесені рішення оскаржуються Російською Федерацією в уповноважених державних судах, зазначили в Мін’юсті.

Як стало відомо раніше, Росія оскаржила у французьких судах рішення міжнародного арбітражу про стягнення 1 млрд доларів на користь українського “Ощадбанку”.