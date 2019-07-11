Мін'юст РФ заявило, що не визнаватиме рішення арбітражного суду, пов'язані з окупованим Кримом
|12:45 25.07.2019
|Крым
Росія не визнає законність всіх рішень арбітражів за позовами до Росії, пов’язаними з окупованим Кримом, через “відсутність у цих трибуналів юрисдикції на розгляд таких суперечок”.
Про це ТАСС повідомили в прес-службі Мін’юсту Росії, відповідаючи на запит про рішення міжнародного арбітражу при Постійній палаті третейського суду в Гаазі і Київського апеляційного суду за позовом українського “Ощадбанку” в РФ, зазначає УНН.
“Російська Федерація не визнає законність і обґрунтованість всіх арбітражних рішень, винесених за позовами українських компаній і фізичних осіб, пов’язаних з приєднанням Криму до Російської Федерації (позиція Москви — ред.), в тому числі в зв’язку з відсутністю у арбітражних трибуналів юрисдикції на розгляд таких позовів”, — заявили в російському Мін’юсті.
Всі винесені рішення оскаржуються Російською Федерацією в уповноважених державних судах, зазначили в Мін’юсті.
Як стало відомо раніше, Росія оскаржила у французьких судах рішення міжнародного арбітражу про стягнення 1 млрд доларів на користь українського “Ощадбанку”.
Ще на цю тему:
СБУ затримала російський танкер, що блокував в Керченській протоці українські кораблі
Уряд готує нові санкції для підприємств у Криму
Євросоюз відреагував на рішення Верховного суду РФ у справі Гриба
Москалькова нічого не знає про домовленість щодо українських моряків
Архієпископ Климент: «На Росію чекають санкції в разі знищення собору ПЦУ у Сімферополі»
Мы поддерживаем создание крымскотатарской автономии — Потураев
Мінкульт з лютого готує ноту протесту до МЗС РФ через руйнування Пантікапею у Криму
Архиепископ ПЦУ в Крыму: Народ не позволит больше уничтожать Украину