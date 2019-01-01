Літак ВПС Азербайджану зазнав аварії під час навчальних польотів
|12:25 25.07.2019
|Азербайджан
Напередодні о 22:00 літак МіГ-29 ВПС Азербайджану зазнав аварії під час навчальних польотів, впавши в Каспійське море.
Про це повідомляє в четвер Trend з посиланням на прес-службу Міноборони Азербайджану, передає УНН.
Під час нічних навчально-тренувальних польотів раптово було втрачено зв'язок з літаком МіГ-29 ВПС Азербайджану, і він зник з радарів.
За попередньою версією, в результаті авіакатастрофи військовий літак впав у Каспійське море.
Для пошуку і порятунку пілота проводяться невідкладні заходи.
Створена за дорученням міністра оборони комісія розслідує причини авіакатастрофи.
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