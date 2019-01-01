Напередодні о 22:00 літак МіГ-29 ВПС Азербайджану зазнав аварії під час навчальних польотів, впавши в Каспійське море .

Про це повідомляє в четвер Trend з посиланням на прес-службу Міноборони Азербайджану, передає УНН.

Під час нічних навчально-тренувальних польотів раптово було втрачено зв'язок з літаком МіГ-29 ВПС Азербайджану, і він зник з радарів.

За попередньою версією, в результаті авіакатастрофи військовий літак впав у Каспійське море.

Для пошуку і порятунку пілота проводяться невідкладні заходи.

Створена за дорученням міністра оборони комісія розслідує причини авіакатастрофи.