Министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Зеленскому достроить перспективный корвет проекта 58250 «Владимир Великий» на других мощностях.

Об этом пишет блог Центра анализа стратегий и технологий bmpd.

Как сообщается, 17 июля в Николаеве Степан Полторак предложил президенту Зеленскому достроить головной корвет проекта 58250 «Владимир Великий» на мощностях «Николаевского судостроительного завода».

В Минобороны полагают, что сваривание можно завершить на Черноморском судостроительном заводе, а после этого «Владимир Великий» можно транспортировать на мощности бывшего «Судостроительного завода имени 61 коммунара». Степан Полторак заявил, что ВМФ Украины хочет получить четыре новых корвета, как и предполагалось ранее.

«Мы работаем над созданием корвета по стандартам NATO. Корпус готов на 80%, а корвет в целом на 32%», — заявил министр обороны. По его словам, достройка, а также полное оснащение навигацией и оборудованием потребуют 5,8 млрд. гривень. При условии использования украинских систем вооружения цена корвета может снизиться. Кроме того, Степан Полторак заявил, что стоимость второго корабля проекта 58250 будет меньше, но его пока даже не начинали строить.

Корвет проекта 58250 задумывался как первый по-настоящему современный, относительно крупный корабль для украинских ВМС. Работы по проектированию начали в 2005 году, однако с тех пор программа неоднократно оказывалась перед риском сворачивания.