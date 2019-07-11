На севере и востоке Украины начались масштабные командно-штабные учения.

Об этом сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск ВС Украины, пишет «Информационное Сопротивление».

Как сообщается, в ходе учений будут отрабатываться различные варианты операций, совершенствоваться управленческая деятельность руководящего состава Сухопутных и Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, оперативными командованиями Сухопутных войск будут применяться оперативно подчиненные им силы и средства Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций.

На учениях будет проверяться способность органов военного управления совместно осуществлять планирование применения группировок и управление определенными силами и средствами в условиях ограниченного времени и резких изменений обстановки.