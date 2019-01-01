Россия приступила к поставке в Китай второго комплекта С-400
|14:43 25.07.2019
|Россия
Второй полковой комплект зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» отправится из России в Китай морским транспортом.
Об этом сообщает «Информационное Сопротивление», со ссылкой на ТАСС.
По словам военно-дипломатического источника агентства, судно с первой партией техники из состава второго полкового комплекта С-400 для Китая вышло из порта Усть-Луга на Балтике.
Таким образом, как и в случае с Турцией, поставки систем начались на несколько месяцев ранее установленного контрактом срока, отметил источник.
Китай стал первым зарубежным заказчиком С-400 «Триумф», контракт был подписан в 2014 году на два полковых комплекта. Поставка первого полкового комплекта была завершена весной 2018 года.
Ще на цю тему:
11:25 25.07.2019
Китай укрепляет военное сотрудничество с Россией, но без союза
Китай укрепляет военное сотрудничество с Россией, но без союза
20:15 22.07.2019
Китай обігнав Росію в рейтингу оборонних компаній від Defense News
Китай обігнав Росію в рейтингу оборонних компаній від Defense News
13:47 06.11.2018
Китайская компания не договаривалась с Роснефтью о поставках нефти
Китайская компания не договаривалась с Роснефтью о поставках нефти
08:47 09.06.2017
Китай отказался от новых газовых контрактов с Россией
Китай отказался от новых газовых контрактов с Россией
22:15 31.05.2016
Китайская CNPC рассмотрит участие в приватизации «Роснефти»
Китайская CNPC рассмотрит участие в приватизации «Роснефти»
09:02 07.04.2016
Китай вынесет «грязное» производство в Россию
Китай вынесет «грязное» производство в Россию
20:22 05.04.2016
3-й Российско-китайский саммит «Сотрудничество в сфере инвестиций и технологий для нефтегазовой отрасли» состоится в Москве
3-й Российско-китайский саммит «Сотрудничество в сфере инвестиций и технологий для нефтегазовой отрасли» состоится в Москве
08:22 10.10.2015
Минтуризма России и Китая одобрили упрощение визового режима
Минтуризма России и Китая одобрили упрощение визового режима
13:59 07.09.2015
Россия вылетела из топ-10 ключевых торговых партнеров Китая
Россия вылетела из топ-10 ключевых торговых партнеров Китая
13:54 04.09.2015
«Роснефть» поделится с Китаем двумя месторождениями в Сибири
«Роснефть» поделится с Китаем двумя месторождениями в Сибири