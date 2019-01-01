Второй полковой комплект зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» отправится из России в Китай морским транспортом.

Об этом сообщает «Информационное Сопротивление», со ссылкой на ТАСС.

По словам военно-дипломатического источника агентства, судно с первой партией техники из состава второго полкового комплекта С-400 для Китая вышло из порта Усть-Луга на Балтике.

Таким образом, как и в случае с Турцией, поставки систем начались на несколько месяцев ранее установленного контрактом срока, отметил источник.

Китай стал первым зарубежным заказчиком С-400 «Триумф», контракт был подписан в 2014 году на два полковых комплекта. Поставка первого полкового комплекта была завершена весной 2018 года.