Командующий ССО рассказал об экипировке и вооружении своих бойцов
|10:01 25.07.2019
|Украина
До 2025 года украинские Силы специальных операций полностью перейдут на стандарты вооружения и вещевого обеспечения, введенные в странах НАТО.
Об этом командующий ССО ВСУ Игорь Лунев заявил на брифинге, подводя итоги 3-й годовщины их создания, сообщает «Информационное Сопротивление».
В частности, Лунев отметил, что уже сегодня в ССО полностью заменили советские снайперские винтовки СВД на винтовки украинского производства UR-10, а также на оружие иностранного производства Savage 338 калибра и снайперские винтовки Barrett.
Также он добавил, что для ССО поставили ряд беспилотных авиационных комплексов украинского производства, и сегодня беспилотными летательными аппаратами ССО обеспечены на 100 процентов.
Кроме прочего, в текущем году была введена в действие отдельная номенклатура вооружения и военной техники ССО. Сравнивая обеспечение вещевым имуществом и экипировкой бойцов ССО ВСУ и Соединенных Штатов, Лунев отметил, что стоимость экипировки бойца ССО США может достигать 100 тысяч долларов, тогда как украинского бойца ССО — всего 15 тысяч долларов.
«В соответствии с государственным оборонным заказом, мы до 2025 года полностью переходим на другие образцы вооружения. На сегодняшний день мы уже имеем, хотя и не в полном объеме, такие образцы. Это — бронированный автомобиль Hummer, современные радиостанции, которые также обеспечивают закрытую связь», — сообщил Лунев.
Он уточнил, что на сегодняшний день перечень имущества бойцов ССО составляет 175 наименований
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