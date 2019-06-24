Команда Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции активно работает над разработкой уникальной годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время презентации отчета за время работы в правительстве, передает корреспондент УНН.

"О направлении НАТО. Мы в течение этих лет активно меняли подход к формированию Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украиы-НАТО, и мы вышли на чрезвычайный алгоритм подготовки этого документа. Уже сегодня эта годовая национальная программа, которую мы сегодня выполняем, идет по лекалам тех годовых планов действий по членству стран, которые имели этот ПДЧ, которые сегодня уже вошли в Альянс", - отметила она.

Ранее она заметила, что за годы работы Офиса удалось в разных министерствах и ведомствах подготовить около 300 специалистов, которые непосредственно занимаются вопросами взаимодействия Украины с НАТО и подготовки Годовых национальных программ.

"А сегодня вся команда, эти 300 специалистов, работают над тем, с координацией специалистов правительственного офиса и моей службы - они активно работают над уникальным документом, который станет ГНП на 2020 год. Она уже на 2/3 подготовлена, и это реальный стратегический документ, не характерный для бюрократической структуры украинского правительства", - пояснила вице-премьер.