Китай укрепляет военное сотрудничество с Россией, но без союза

11:25 25.07.2019   Россия

В среду, 24 июля, информационное бюро Госсовета КНР опубликовало «Белую книгу» – «Национальная оборона Китая в новую эпоху». На первое место в документе были выдвинуты отношения Китая с Россией.

Об этом пишет китайское ежедневное издание «Хуаньцю шибао», сообщает «Информационное Сопротивление».

Как отмечает газета, впервые отдельные параграфы в документе были отведены описанию «содействия созданию партнерских отношений нового типа в сфере безопасности, построенных на равенстве, взаимном доверии и взаимовыгодном сотрудничестве», где говорилось об отношениях в военной сфере с Россией, США, соседними и европейскими странами.

В «Белой книге» отмечено, что Китай активно развивает конструктивные военные связи с другими странами, создавая новую структуру всестороннего и многоуровневого военного сотрудничества. На данный момент в этой сфере Китай установил обмен более чем со 150 странами.

В документе приводится точное определение понятия партнерских отношений нового типа в сфере безопасности, при этом на первый план выводятся отношения с Россией, а второе место занимают США. В «Белой книге» говорится, что российско-китайские отношения в военной сфере имеют важное значение для сохранения стратегической стабильности во всем мире, они продолжают функционировать на высоком уровне, наполняя содержанием всесторонние партнерские отношения стратегического сотрудничества новой эпохи.

На пресс-конференции представитель министерства обороны КНР У Цянь сообщил:

«Отношения между Россией и Китаем вступили в новую эпоху, в результате чего в новую эпоху вступили и отношения в военной сфере. Стороны усилят взаимную поддержку по важнейшим вопросам, усовершенствуют механизмы сотрудничества и обмена на всех уровнях и во всех сферах».

У Цянь отметил, что в дальнейшем при развитии конструктивных связей в военной сфере Китай будет придерживаться принципа «диалог, а не конфронтация, сотрудничество, но не союз».

Как сообщала группа ИС, народно-освободительная армия Китая направит военнослужащих в Россию для участия международных «Армейских играх-2019», которые пройдут на территории РФ и еще пяти стран бывшего СССР.



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