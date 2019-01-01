Генеральным подрядчиком строительства порта Анаклия стала французская компания Eiffage
|09:21 25.07.2019
|Грузия
Генеральным подрядчиком строительства порта Анаклия стала крупнейшая французская компания «Eiffage».
В качестве генерального контрактора «Консорциума развития Анаклии», Eiffage вместе с компаниями-партнерами, в частности со ABB (Швейцария) и CRP (Грузия), осуществит строительные работы первой фазы, сообщает Грузия Online.
По информации «Консорциума развития Анаклии», в международном тендере по выбору генерального контрактора участвовали ведущие строительно-инженерные компании мира. Конкурс проходил в несколько этапов и консорциум сделал выбор в пользу французской компании Eiffage, которая входит в пятерку строительных компаний в Европе и в мировом масштабе осуществила более 100 000 значительных проектов.
«Eiffage выполнит первую фазу работ по строительству глубоководного порта Анаклия и согласно контракту – 90% трудоустроенных на строительстве будут местные жители. Всего на строительстве будут заняты 1 500 человек. Французская компания уже активно включилась в процесс завершения детального дизайна первой фазы порта Анаклия», — заявляют в консорциуме.
Французской компанией Eiffage осуществлены такие масштабные проекты, как Port of Barcelona и Port of Dakar в Испании и Сенегале, мосты и железнодорожные пути во многих странах Европы, EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg в Швейцарии и Airport – Crete в Греции, огромные мосты El Tigre Viaduct и Unibridge® bridges в Колумбии и на Филиппинах и др.
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