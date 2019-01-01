Генеральным подрядчиком строительства порта Анаклия стала французская компания Eiffage

09:21 25.07.2019   Грузия

Генеральным подрядчиком строительства порта Анаклия стала крупнейшая французская компания «Eiffage».

В качестве генерального контрактора «Консорциума развития Анаклии», Eiffage вместе с компаниями-партнерами, в частности со ABB (Швейцария) и CRP (Грузия), осуществит строительные работы первой фазы, сообщает Грузия Online.

По информации «Консорциума развития Анаклии», в международном тендере по выбору генерального контрактора участвовали ведущие строительно-инженерные компании мира. Конкурс проходил в несколько этапов и консорциум сделал выбор в пользу французской компании Eiffage, которая входит в пятерку строительных компаний в Европе и в мировом масштабе осуществила более 100 000 значительных проектов.

«Eiffage выполнит первую фазу работ по строительству глубоководного порта Анаклия и согласно контракту – 90% трудоустроенных на строительстве будут местные жители. Всего на строительстве будут заняты 1 500 человек. Французская компания уже активно включилась в процесс завершения детального дизайна первой фазы порта Анаклия», — заявляют в консорциуме.

Французской компанией Eiffage осуществлены такие масштабные проекты, как Port of Barcelona и Port of Dakar в Испании и Сенегале, мосты и железнодорожные пути во многих странах Европы, EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg в Швейцарии и Airport – Crete в Греции, огромные мосты El Tigre Viaduct и Unibridge® bridges в Колумбии и на Филиппинах и др.



Ще на цю тему:

17:30 12.06.2019
Держсекретар США: Грузія повинна добудувати порт в Анаклії
19:15 11.06.2019
Анаклийский порт остается приоритетом правительства Грузии
20:41 08.02.2019
На реализацию первой фазы строительства порта Анаклия привлечено $600 млн
13:27 05.02.2019
Американская корпорация построит в порту Поти новый терминал
19:28 13.07.2018
Кандидат в министры экономики Грузии не исключает пересмотра проекта порта Анаклиа
11:56 14.05.2018
Грузинский порт Анаклия вошел в Транскаспийский транспортный коридор
09:56 03.04.2018
Часть сотрудников Батумского порта требует отставки директора
08:31 23.03.2018
В порту Батуми построят новый терминал минудобрений за 20 млн долларов
12:26 09.02.2018
Китайская железнодорожная корпорация интересуется портом Анаклия
12:58 02.02.2018
В грузинском порту Поти построят новый терминал для насыпных грузов
10:39 15.01.2018
Грузинский порт Батуми сократил перевалку нефтяных грузов в 2017 году более чем на треть
17:11 10.01.2018
Непогода парализовала работу грузинского порта Поти
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:25 25.07.2019
Літак ВПС Азербайджану зазнав аварії під час навчальних польотів
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестивалю
15:20 17.07.2019
Объем грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми вырос
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 24.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении осваивают навыки подрывного дела и проводят боевые стрельбы
17:00 24.07.2019
В Ереване покончил с собой военнослужащий погранвойск России
15:49 23.07.2019
На российской военной базе в Армении началось слаживание мотострелковых рот
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:34 23.07.2019
Президент Болгарії наклав вето на купівлю в США винищувачів F-16
14:00 22.07.2019
Парламент Болгарии одобрил закупку истребителей F-16
12:00 22.07.2019
У Болгарії хакери зламали урядову базу з даними на все доросле населення
21:00 19.07.2019
Підозрюваний у кібератаці на податкове відомство Болгарії вийшов на свободу
Всі новини країни
Греция Греция
14:58 25.07.2019
Греческий ракетный катер вышел на испытания с опозданием на восемь лет
15:40 24.07.2019
В Греции обещают запустить инвестиционный проект, стоимостью почти 9 млрд долларов уже в этом году
14:46 23.07.2019
Новое правительство Греции получило вотум доверия парламента
09:42 23.07.2019
Прем'єр Греції обіцяє ввести заборону на куріння в громадських місцях
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:21 25.07.2019
Генеральным подрядчиком строительства порта Анаклия стала французская компания Eiffage
18:20 24.07.2019
ЮВО: Зенитчики российской военной базы в Абхазии проведут тактическое учение
13:40 24.07.2019
В Грузии пройдут учения с участием 14 стран-членов и партнеров НАТО
13:32 23.07.2019
У Грузії стався землетрус
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:52 25.07.2019
Молдова готова купувати у Києва реверсний газ
17:50 24.07.2019
Молдовським перевізникам скасували обмеження терміну перебування в Україні
12:40 24.07.2019
Молдова заборонить імпорт свинини з Румунії та України
08:20 24.07.2019
ЄС після майже дворічної паузи виділив Молдові 14,5 млн євро
Всі новини країни
Россия Россия
14:43 25.07.2019
Россия приступила к поставке в Китай второго комплекта С-400
11:25 25.07.2019
Китай укрепляет военное сотрудничество с Россией, но без союза
21:00 24.07.2019
ЮВО: Соединения общевойсковой армии развернули более 10 полевых пунктов управления
18:30 24.07.2019
Председатель Госдумы поддержал законопроект о защите фигурантов санкционных списков
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:00 24.07.2019
Премьера Румынии выдвинули кандидатом в президенты на предстоящих выборах
09:40 22.07.2019
Франція підтримає кандидатуру Лаури Кодруце Ковесі з Румунії на посаду головного прокурора ЄС
15:48 18.07.2019
Экс-министр иностранных дел Румынии назначен заместителем Генсека НАТО
10:01 18.07.2019
Колишній міністр закордонних справ Румунії став заступником очільника НАТО
Всі новини країни
Турция Турция
10:21 25.07.2019
Білоруського дипломата прооперували після нападу в Туреччині
08:19 25.07.2019
У Туреччині розстріляли білоруського дипломата
19:20 24.07.2019
Туреччина пригрозила скасуванням угоди з ЄС про реадмісію мігрантів
12:20 24.07.2019
Туреччина посилює охорону кораблів в Середземномор’ї
Всі новини країни
Украина Украина
14:27 25.07.2019
СБУ затримала російський танкер, що блокував в Керченській протоці українські кораблі
14:17 25.07.2019
Кримськотатарського підприємця Барієва випустили з "Лефортово"
13:33 25.07.2019
У Херсонській області під час відпочинку в пансіонаті отруїлося 14 дітей, їх госпіталізували – ДСНСl
13:11 25.07.2019
Уряд готує нові санкції для підприємств у Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд