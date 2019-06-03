Официальный автобусный маршрут от Симферополя до границы с Украиной у пункта пропуска «Джанкой» начал работу в аннексированном Крыму.

Об этом сегодня журналистам сообщила "вице-премьер" Юлия Жукова, передает Крым Информ.

Из Симферополя автобусы отходят от автостанции «Курортная», билеты продаются в кассе.

Пассажиры, отправляющиеся от границы с Украиной, пока могут приобрести билеты только у водителей, поскольку еще продолжаются работы по оборудованию остановочных пунктов.

Первый рейс отходит в 6.00, последний рейс из Симферополя – в 17.00, от границы с Украиной – в 19.00. На рейс выходят новые автобусы.