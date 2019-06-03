Официальный автобусный маршрут «Симферополь – граница с Украиной» начал работу в аннексированном Крыму
|11:05 25.07.2019
|Крым
Официальный автобусный маршрут от Симферополя до границы с Украиной у пункта пропуска «Джанкой» начал работу в аннексированном Крыму.
Об этом сегодня журналистам сообщила "вице-премьер" Юлия Жукова, передает Крым Информ.
Из Симферополя автобусы отходят от автостанции «Курортная», билеты продаются в кассе.
Пассажиры, отправляющиеся от границы с Украиной, пока могут приобрести билеты только у водителей, поскольку еще продолжаются работы по оборудованию остановочных пунктов.
Первый рейс отходит в 6.00, последний рейс из Симферополя – в 17.00, от границы с Украиной – в 19.00. На рейс выходят новые автобусы.
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