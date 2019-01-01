Білоруського дипломата прооперували після нападу в Туреччині

10:21 25.07.2019   Турция

В Анкарі успішно прооперували радника посольства Білорусі Олександра Поганшева, який отримав вогнепальне поранення в ході нападу 24 липня, заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Hurriyet.

"Дипломата негайно доставили в лікарню, і операція пройшла успішно", - сказав міністр. Зараз співробітник посольства знаходиться в відділенні інтенсивної терапії, але вже 25 липня його можуть перевести в звичайну палату, додав він.

За словами глави МЗС, у нападника не було політичних мотивів, "це звичайний злочин". Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган стежить за розвитком ситуації, сказав міністр.

Нагадаємо, невідомий вистрілив у радника-посланника посольства Білорусії в Туреччині, він госпіталізований.

Інцидент стався в Анкарі. За інформацією видання, в дипломата влучило дві кулі.

Після цього пораненого доправили в лікарню для реанімації.



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