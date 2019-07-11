Євросоюз відреагував на рішення Верховного суду РФ у справі Гриба
|09:42 25.07.2019
|Крым
Європейський Союз закликає Росію негайно звільнити українського ув'язненого Павла Гриба і всіх затриманих в Криму і в Росії громадян України.
Про це йдеться в заяві офіційного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Майї Косьянчич, передає УНН.
"Європейський союз знову повторює, що очікує негайного звільнення Павла Гриба. Пан Гриб страждає дуже серйозним захворюванням, яке може стати небезпечним для життя в будь-який момент. Однак в порушення постанови Європейського суду з прав людини, українським лікарям не дозволили його побачити. Ми очікуємо, що йому негайно буде надано строковий доступ до спеціального медичного лікування", - сказано в заяві.
Косьянчич знову повторила, що "всі незаконно затримані громадяни України на Кримському півострові і в Росії, включаючи екіпаж суден, захоплених Росією 25 листопада, повинні бути негайно звільнені".
"Міжнародним спостерігачам за дотриманням прав людини повинен бути наданий повний, вільний і безперешкодний доступ на Кримський півострів", - додала вона.
Нагадаємо, 23 липня Верховний суд РФ визнав "законним" вирок українцю Павлу Грибу, засудженому на шість років колонії в Росії.
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