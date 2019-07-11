Москалькова нічого не знає про домовленість щодо українських моряків

08:59 25.07.2019   Крым

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що їй невідомо про якісь рішення в питанні звільнення військовополонених українських моряків, незаконно утримуваних в московському СІЗО.

Про це вона сказала, коментуючи слова українського омбудсмена Людмили Денісової про досягнення домовленості про звільнення українських моряків, повідомляє ТАСС, передає Укрінформ.

"Людмила Денісова звернулася через МЗС в ФСБ з проханням замінити запобіжний захід українським морякам у вигляді позбавлення волі на запобіжний захід у вигляді поручительства і запропонувала себе поручителем. Ні про які рішення з цього питання мені не відомо", - сказала Москалькова журналістам.

Раніше в середу уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила в коментарі "Громадському", що домовленість про повернення в Україну захоплених Російською Федерацією українських військовополонених моряків вже досягнута.

Пізніше вона уточнила цю інформацію, зазначивши, що наразі ведуться переговори щодо їх повернення в рамках виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Український омбудсмен нагадала, що підписала клопотання до керівника Слідчого управління ФСБ РФ Михайла Шишова щодо прийняття рішення про обрання її особистого зобов'язання як запобіжного заходу для військовополонених моряків, які перебувають в Лефортовському СІЗО.

Посольство України в РФ передало через МЗС РФ ці документи в ФСБ РФ, і зараз вони знаходяться на розгляді керівника Слідчого управління.



Ще на цю тему:

14:27 25.07.2019
СБУ затримала російський танкер, що блокував в Керченській протоці українські кораблі
13:11 25.07.2019
Уряд готує нові санкції для підприємств у Криму
12:45 25.07.2019
Мін'юст РФ заявило, що не визнаватиме рішення арбітражного суду, пов'язані з окупованим Кримом
10:31 25.07.2019
РФ оскаржила рішення про стягнення 1 млрд доларів на користь "Ощадбанку"
09:42 25.07.2019
Євросоюз відреагував на рішення Верховного суду РФ у справі Гриба
16:50 24.07.2019
Архієпископ Климент: «На Росію чекають санкції в разі знищення собору ПЦУ у Сімферополі»
15:14 24.07.2019
Домовленості про повернення українських моряків вже досягнуто — омбудсменка
14:35 24.07.2019
Мы поддерживаем создание крымскотатарской автономии — Потураев
12:50 24.07.2019
Пропаганда Кремля видала фантастичну страшилку про українця Павла Гриба
12:50 24.07.2019
Мінкульт з лютого готує ноту протесту до МЗС РФ через руйнування Пантікапею у Криму
11:50 24.07.2019
Архиепископ ПЦУ в Крыму: Народ не позволит больше уничтожать Украину
21:59 23.07.2019
Облаштування КПВВ на адмінмежі з Кримом: прокуратура АРК розслідує зловживання чиновників
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:25 25.07.2019
Літак ВПС Азербайджану зазнав аварії під час навчальних польотів
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестивалю
15:20 17.07.2019
Объем грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми вырос
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 24.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении осваивают навыки подрывного дела и проводят боевые стрельбы
17:00 24.07.2019
В Ереване покончил с собой военнослужащий погранвойск России
15:49 23.07.2019
На российской военной базе в Армении началось слаживание мотострелковых рот
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:34 23.07.2019
Президент Болгарії наклав вето на купівлю в США винищувачів F-16
14:00 22.07.2019
Парламент Болгарии одобрил закупку истребителей F-16
12:00 22.07.2019
У Болгарії хакери зламали урядову базу з даними на все доросле населення
21:00 19.07.2019
Підозрюваний у кібератаці на податкове відомство Болгарії вийшов на свободу
Всі новини країни
Греция Греция
14:58 25.07.2019
Греческий ракетный катер вышел на испытания с опозданием на восемь лет
15:40 24.07.2019
В Греции обещают запустить инвестиционный проект, стоимостью почти 9 млрд долларов уже в этом году
14:46 23.07.2019
Новое правительство Греции получило вотум доверия парламента
09:42 23.07.2019
Прем'єр Греції обіцяє ввести заборону на куріння в громадських місцях
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:21 25.07.2019
Генеральным подрядчиком строительства порта Анаклия стала французская компания Eiffage
18:20 24.07.2019
ЮВО: Зенитчики российской военной базы в Абхазии проведут тактическое учение
13:40 24.07.2019
В Грузии пройдут учения с участием 14 стран-членов и партнеров НАТО
13:32 23.07.2019
У Грузії стався землетрус
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:52 25.07.2019
Молдова готова купувати у Києва реверсний газ
17:50 24.07.2019
Молдовським перевізникам скасували обмеження терміну перебування в Україні
12:40 24.07.2019
Молдова заборонить імпорт свинини з Румунії та України
08:20 24.07.2019
ЄС після майже дворічної паузи виділив Молдові 14,5 млн євро
Всі новини країни
Россия Россия
14:43 25.07.2019
Россия приступила к поставке в Китай второго комплекта С-400
11:25 25.07.2019
Китай укрепляет военное сотрудничество с Россией, но без союза
21:00 24.07.2019
ЮВО: Соединения общевойсковой армии развернули более 10 полевых пунктов управления
18:30 24.07.2019
Председатель Госдумы поддержал законопроект о защите фигурантов санкционных списков
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:00 24.07.2019
Премьера Румынии выдвинули кандидатом в президенты на предстоящих выборах
09:40 22.07.2019
Франція підтримає кандидатуру Лаури Кодруце Ковесі з Румунії на посаду головного прокурора ЄС
15:48 18.07.2019
Экс-министр иностранных дел Румынии назначен заместителем Генсека НАТО
10:01 18.07.2019
Колишній міністр закордонних справ Румунії став заступником очільника НАТО
Всі новини країни
Турция Турция
10:21 25.07.2019
Білоруського дипломата прооперували після нападу в Туреччині
08:19 25.07.2019
У Туреччині розстріляли білоруського дипломата
19:20 24.07.2019
Туреччина пригрозила скасуванням угоди з ЄС про реадмісію мігрантів
12:20 24.07.2019
Туреччина посилює охорону кораблів в Середземномор’ї
Всі новини країни
Украина Украина
14:27 25.07.2019
СБУ затримала російський танкер, що блокував в Керченській протоці українські кораблі
14:17 25.07.2019
Кримськотатарського підприємця Барієва випустили з "Лефортово"
13:33 25.07.2019
У Херсонській області під час відпочинку в пансіонаті отруїлося 14 дітей, їх госпіталізували – ДСНСl
13:11 25.07.2019
Уряд готує нові санкції для підприємств у Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд