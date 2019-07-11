Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що їй невідомо про якісь рішення в питанні звільнення військовополонених українських моряків, незаконно утримуваних в московському СІЗО.

Про це вона сказала, коментуючи слова українського омбудсмена Людмили Денісової про досягнення домовленості про звільнення українських моряків, повідомляє ТАСС, передає Укрінформ.

"Людмила Денісова звернулася через МЗС в ФСБ з проханням замінити запобіжний захід українським морякам у вигляді позбавлення волі на запобіжний захід у вигляді поручительства і запропонувала себе поручителем. Ні про які рішення з цього питання мені не відомо", - сказала Москалькова журналістам.

Раніше в середу уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила в коментарі "Громадському", що домовленість про повернення в Україну захоплених Російською Федерацією українських військовополонених моряків вже досягнута.

Пізніше вона уточнила цю інформацію, зазначивши, що наразі ведуться переговори щодо їх повернення в рамках виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Український омбудсмен нагадала, що підписала клопотання до керівника Слідчого управління ФСБ РФ Михайла Шишова щодо прийняття рішення про обрання її особистого зобов'язання як запобіжного заходу для військовополонених моряків, які перебувають в Лефортовському СІЗО.

Посольство України в РФ передало через МЗС РФ ці документи в ФСБ РФ, і зараз вони знаходяться на розгляді керівника Слідчого управління.