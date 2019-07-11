“Справа Хізб ут-Тахрір”: кримський “суд” проігнорував апеляцію Мустафаєва

08:39 25.07.2019   Крым

У середу, 24 липня, в окупованому Криму так званий суд у "справі Хізб ут-Тахрір" проігнорував апеляційну скаргу адвоката Лілі Гемеджі на рішення Київського "райсуду" Сімферополя про чергове продовження арешту активісту Серверу Мустафаєву.

Про це повідомляє "Кримська солідарність", передає Укрінформ.

"Доводи захисту не були враховані. Апеляційну скаргу суддя не задовольнила", - йдеться в повідомленні громадської організації.

За словами адвоката Гемеджі, "суд" під головуванням Алли Овчиннікової проходив у закритому режимі.

Гемеджі у відеоповідомленні "Кримській солідарності" зазначила, що під час слухання поведінка "прокурора" містила порушення норм кримінально-процесуального кодексу, на підставі чого Мустафаєв заявив відведення прокурору, але суддя відхилила його".

Крім того, Мустафаєв заявив протест у зв'язку з тим, що під час дебатів колегія "суддів" не давала йому можливості виступати.

"Відведення не задовольнили, більше того, члени колегії суддів із трьох осіб постійно переривали мого підзахисного, обмежували виступ у дебатах і під час останнього слова Мустафаєв висловив протест у зв'язку з незаконними діями суду і зробив зауваження голові суду про порушення в ході процесу", - розповіла адвокат.

Вона підкреслила, що доводи захисту в цій справі залишилися незмінними.

"Ми посилалися на Конституцію РФ, на пріоритет норм міжнародного права і на необхідність використання 4 женевської конвенції про захист цивільного населення на території Криму".

Активіста й координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва затримали у Криму 21 травня 2018 року. Обвинувачення проти нього долучили до Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". Звинувачується за ч.2 ст.205.5, ч.1 ст.30 і ст. 278 КК РФ.



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