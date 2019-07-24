У Туреччині розстріляли білоруського дипломата
|08:19 25.07.2019
|Турция
У середу, 24 липня, в Анкарі (Туреччина) розстріляли заступника міністра по адміністративних справах посольства Білорусі Олександра Поганшева.
Про це повідомляє Hürriyet, передає "Апостроф"
Так, у результаті нападу дипломат отримав важкі поранення, він перебуває в реанімації.
Відзначається, що в Поганшева стріляв громадянин Туреччини, який був відставним солдатом. Зловмисник після атаки покінчив життя самогубством. Поки про мотиви злочину нічого не повідомляється.
У МЗС Білорусі заявили, що дипломат став жертвою неврівноваженого сусіда в ході побутового конфлікту, коли повертався з дитиною додому. Зараз Поганшеву вже зробили операцію, він перебуває у важкому стані.
В інтернеті вже оприлюднили перші кадри з місця НП.
Як уточнює Telegram-канал "Раніше всіх. Ну майже", дипломат отримав 4 кульових поранення, син, який був поряд з ним, не постраждав.
Турецька поліція почала розслідування у зв'язку з нападом на білоруського дипломата в Анкарі.
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