У середу, 24 липня, в Анкарі (Туреччина) розстріляли заступника міністра по адміністративних справах посольства Білорусі Олександра Поганшева.

Про це повідомляє Hürriyet, передає "Апостроф"

Так, у результаті нападу дипломат отримав важкі поранення, він перебуває в реанімації.

Відзначається, що в Поганшева стріляв громадянин Туреччини, який був відставним солдатом. Зловмисник після атаки покінчив життя самогубством. Поки про мотиви злочину нічого не повідомляється.

У МЗС Білорусі заявили, що дипломат став жертвою неврівноваженого сусіда в ході побутового конфлікту, коли повертався з дитиною додому. Зараз Поганшеву вже зробили операцію, він перебуває у важкому стані.

В інтернеті вже оприлюднили перші кадри з місця НП.

Як уточнює Telegram-канал "Раніше всіх. Ну майже", дипломат отримав 4 кульових поранення, син, який був поряд з ним, не постраждав.

Турецька поліція почала розслідування у зв'язку з нападом на білоруського дипломата в Анкарі.