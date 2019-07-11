Пропавший в Симферополе крымский татарин нашелся

07:57 25.07.2019   Крым

В Крыму сообщают, что пропавший 13 июля в Симферополе 28-летний житель поселка Молодежное Эдем Абиев нашелся.

Об этом сообщают крымчане в соцсетях, передает ATR

«Друзья, Абиев Эдем дома. Подтвердили родственники и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Причину его исчезновения никто не сообщает, Слава Аллаху он жив и с ним все в порядке», — говорится в сообщении.

Об исчезновении жителя поселка Молодежное Симферопольского района Эдема Абиева ATR сообщал 22 июля.

Напомним, в этом месяце в оккупированном Крыму были найдены мертвыми двое крымских татар. Тело 61-летнего Рашида Ягъяева, который пропал в оккупированном Крыму в апреле 2019 года, с гирей на шее вынесло на берег на одном из пляжей поселка Николаевка.

А в Бахчисарайском районе нашли мертвым Фахри Мустафаева. Его тело было закопано в землю.



Ще на цю тему:

14:17 25.07.2019
Кримськотатарського підприємця Барієва випустили з "Лефортово"
08:39 25.07.2019
“Справа Хізб ут-Тахрір”: кримський “суд” проігнорував апеляцію Мустафаєва
11:00 24.07.2019
МЗС закликає міжнародну спільноту допомогти у звільненні Бекірова
19:54 23.07.2019
Дело политзаключенного Бекирова передано в Красноперекопский суд: заключенный не выдержит «пыточной» перевозки в автозаке
16:34 23.07.2019
Денісова звернулася до Москалькової щодо невідкладної меддопомоги Бекірову
08:18 23.07.2019
Суд у Москві розгляне справи кримських татар, затриманих біля Верховного суду Росії
21:15 22.07.2019
Утримуваний в СІЗО Бекіров не встає через защемлення нерва в хребті
20:00 22.07.2019
Окупанти викликають на «бесіди» в поліцію кримських татар, які проводили пікети 10-11 липня в Москві
14:05 22.07.2019
В Крыму сообщают о пропаже еще одного крымского татарина
13:20 19.07.2019
У Москві провели пікети на підтримку кримськотатарських активістів / Фото
11:03 18.07.2019
Захист Бекірова просить омбудсмена РФ клопотати про домашній арешт
09:43 18.07.2019
«Мемориал» признал пятерых крымских татар политзаключенными / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:25 25.07.2019
Літак ВПС Азербайджану зазнав аварії під час навчальних польотів
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестивалю
15:20 17.07.2019
Объем грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми вырос
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 24.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении осваивают навыки подрывного дела и проводят боевые стрельбы
17:00 24.07.2019
В Ереване покончил с собой военнослужащий погранвойск России
15:49 23.07.2019
На российской военной базе в Армении началось слаживание мотострелковых рот
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:34 23.07.2019
Президент Болгарії наклав вето на купівлю в США винищувачів F-16
14:00 22.07.2019
Парламент Болгарии одобрил закупку истребителей F-16
12:00 22.07.2019
У Болгарії хакери зламали урядову базу з даними на все доросле населення
21:00 19.07.2019
Підозрюваний у кібератаці на податкове відомство Болгарії вийшов на свободу
Всі новини країни
Греция Греция
14:58 25.07.2019
Греческий ракетный катер вышел на испытания с опозданием на восемь лет
15:40 24.07.2019
В Греции обещают запустить инвестиционный проект, стоимостью почти 9 млрд долларов уже в этом году
14:46 23.07.2019
Новое правительство Греции получило вотум доверия парламента
09:42 23.07.2019
Прем'єр Греції обіцяє ввести заборону на куріння в громадських місцях
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:21 25.07.2019
Генеральным подрядчиком строительства порта Анаклия стала французская компания Eiffage
18:20 24.07.2019
ЮВО: Зенитчики российской военной базы в Абхазии проведут тактическое учение
13:40 24.07.2019
В Грузии пройдут учения с участием 14 стран-членов и партнеров НАТО
13:32 23.07.2019
У Грузії стався землетрус
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:52 25.07.2019
Молдова готова купувати у Києва реверсний газ
17:50 24.07.2019
Молдовським перевізникам скасували обмеження терміну перебування в Україні
12:40 24.07.2019
Молдова заборонить імпорт свинини з Румунії та України
08:20 24.07.2019
ЄС після майже дворічної паузи виділив Молдові 14,5 млн євро
Всі новини країни
Россия Россия
14:43 25.07.2019
Россия приступила к поставке в Китай второго комплекта С-400
11:25 25.07.2019
Китай укрепляет военное сотрудничество с Россией, но без союза
21:00 24.07.2019
ЮВО: Соединения общевойсковой армии развернули более 10 полевых пунктов управления
18:30 24.07.2019
Председатель Госдумы поддержал законопроект о защите фигурантов санкционных списков
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:00 24.07.2019
Премьера Румынии выдвинули кандидатом в президенты на предстоящих выборах
09:40 22.07.2019
Франція підтримає кандидатуру Лаури Кодруце Ковесі з Румунії на посаду головного прокурора ЄС
15:48 18.07.2019
Экс-министр иностранных дел Румынии назначен заместителем Генсека НАТО
10:01 18.07.2019
Колишній міністр закордонних справ Румунії став заступником очільника НАТО
Всі новини країни
Турция Турция
10:21 25.07.2019
Білоруського дипломата прооперували після нападу в Туреччині
08:19 25.07.2019
У Туреччині розстріляли білоруського дипломата
19:20 24.07.2019
Туреччина пригрозила скасуванням угоди з ЄС про реадмісію мігрантів
12:20 24.07.2019
Туреччина посилює охорону кораблів в Середземномор’ї
Всі новини країни
Украина Украина
14:27 25.07.2019
СБУ затримала російський танкер, що блокував в Керченській протоці українські кораблі
14:17 25.07.2019
Кримськотатарського підприємця Барієва випустили з "Лефортово"
13:33 25.07.2019
У Херсонській області під час відпочинку в пансіонаті отруїлося 14 дітей, їх госпіталізували – ДСНСl
13:11 25.07.2019
Уряд готує нові санкції для підприємств у Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд