В Крыму сообщают, что пропавший 13 июля в Симферополе 28-летний житель поселка Молодежное Эдем Абиев нашелся.

Об этом сообщают крымчане в соцсетях, передает ATR.

«Друзья, Абиев Эдем дома. Подтвердили родственники и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Причину его исчезновения никто не сообщает, Слава Аллаху он жив и с ним все в порядке», — говорится в сообщении.

Об исчезновении жителя поселка Молодежное Симферопольского района Эдема Абиева ATR сообщал 22 июля.

Напомним, в этом месяце в оккупированном Крыму были найдены мертвыми двое крымских татар. Тело 61-летнего Рашида Ягъяева, который пропал в оккупированном Крыму в апреле 2019 года, с гирей на шее вынесло на берег на одном из пляжей поселка Николаевка.

А в Бахчисарайском районе нашли мертвым Фахри Мустафаева. Его тело было закопано в землю.