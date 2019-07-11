Пропавший в Симферополе крымский татарин нашелся
|07:57 25.07.2019
|Крым
В Крыму сообщают, что пропавший 13 июля в Симферополе 28-летний житель поселка Молодежное Эдем Абиев нашелся.
Об этом сообщают крымчане в соцсетях, передает ATR.
«Друзья, Абиев Эдем дома. Подтвердили родственники и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Причину его исчезновения никто не сообщает, Слава Аллаху он жив и с ним все в порядке», — говорится в сообщении.
Об исчезновении жителя поселка Молодежное Симферопольского района Эдема Абиева ATR сообщал 22 июля.
Напомним, в этом месяце в оккупированном Крыму были найдены мертвыми двое крымских татар. Тело 61-летнего Рашида Ягъяева, который пропал в оккупированном Крыму в апреле 2019 года, с гирей на шее вынесло на берег на одном из пляжей поселка Николаевка.
А в Бахчисарайском районе нашли мертвым Фахри Мустафаева. Его тело было закопано в землю.
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