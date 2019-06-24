Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает вынесенный в среду на первое чтение законопроект, который разрешает гражданам России - фигурантам санкционных списков США и других стран - переводить судебные споры в российскую юрисдикцию.

"Поддерживаю и думаю, что все коллеги его поддерживают", - сказал спикер, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. "Это правильная мера, мы должны защищать свою страну, защищать ее экономику, защищать наших бизнесменов, которые неправомерно оказались под санкциями", - подчеркнул он.

Володин вновь назвал "санкционные и торговые войны, санкции сами по себе недопустимыми". "США и ряд других стран под видом санкций продвигают свою экономику, свою повестку, свои решения, и мы должны делать все, чтобы от этого не страдала наша экономика, наши граждане, - убежден он. - Поэтому закон в первую очередь направлен на защиту наших предпринимателей, наших руководителей предприятий, владельцев бизнеса, чтобы они не страдали от недружественных действий других государств".

Глава нижней палаты парламента РФ подчеркнул, что Россия "развивается, страна становится конкурентом для других стран, в первую очередь США, во многих сегментах рынка". "Поэтому их действия фактически направлены лишь на одно: как и дальше сохранить преимущество, чтобы никто на эти рынки не приходил", - считает он. "Мы же исходим из открытой конкуренции, поэтому и вступали во Всемирную торговую организацию, надеясь, что эти правила будут едиными для всех", - сказал политик.

"Но на деле оказалось, что эти правила писались для всех, но не для тех же США или Великобритании. В данном случае эти две страны преуспели в лоббистской деятельности, продвижении своих фирм, своей продукции, причем неконкурентоспособной", - продолжил председатель Госдумы. "Мы видим, как страдает от этого Европа, теряет огромное количество рабочих мест, рынки, у нее закрываются производства, но поделать она ничего не может, потому что ее старшие братья - США и Великобритания - навязывают эти решения, неконкурентоспособные товары, энергоресурсы", - отметил он, предупредив, что "это очень плохо и скажется в итоге очень негативно на экономике европейских государств".

Законопроект, внесенный представителями "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России", вводит "гарантии обеспечения прав и законных интересов отдельных категорий граждан РФ и российских юридических лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера", следует из сопроводительных материалов. Речь идет, в частности, о случаях введения санкций, "препятствующих представлению интересов в судах иностранных государств, международных организаций или третейских судах, находящихся за пределами территории РФ". В таких ситуациях можно будет в одностороннем порядке внести в соглашения, где прописано рассмотрение дел с участием россиян в таких судах, изменения, оговаривающие "рассмотрение спора судом РФ в соответствии с его компетенцией и правом РФ", а также "передачу спора на рассмотрение третейского суда с местом арбитража на территории РФ".

В случае нарушения этих условий граждане и компании РФ, подпавшие под санкции, смогут "требовать уплаты неустойки, равной размеру исковых требований", предъявленных им при рассмотрении дел иностранными судами. "Указанное требование предъявляется заинтересованной стороной в суд в порядке, установленном соответствующим процессуальным законодательством РФ, а решение суда об уплате неустойки подлежит немедленному исполнению", - гласит законопроект.