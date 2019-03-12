Очередной масштабный блэкаут сегодня в первой половине дня накрыл несколько районов оккупированного Севастополя. Оккупационные власти заявили, что «произошла высоковольтная авария, из-за чего отключилась линия».

«А ведь могли снова куницу обвинить или ДРГУ с пилой и в шлепках», — пишет блогер Крымский бандеровец, передает Информационное Сопротивление.

Местные СМИ пишут, что света не было на улицах Ватутина и Супруна, Гоголя, 4-й Бастионной и частично на Острякова. Жители Корабельной стороны также жаловались на отсутствие света.

В компании «Севастопольэнерго» сообщили, что произошла высоковольтная авария, из-за чего отключилась линия. Причины аварии не афишируются.