Оккупированный Севастополь накрыл мощный блэкаут
|17:25 24.07.2019
|Крым
Очередной масштабный блэкаут сегодня в первой половине дня накрыл несколько районов оккупированного Севастополя. Оккупационные власти заявили, что «произошла высоковольтная авария, из-за чего отключилась линия».
«А ведь могли снова куницу обвинить или ДРГУ с пилой и в шлепках», — пишет блогер Крымский бандеровец, передает Информационное Сопротивление.
Местные СМИ пишут, что света не было на улицах Ватутина и Супруна, Гоголя, 4-й Бастионной и частично на Острякова. Жители Корабельной стороны также жаловались на отсутствие света.
В компании «Севастопольэнерго» сообщили, что произошла высоковольтная авария, из-за чего отключилась линия. Причины аварии не афишируются.
Ще на цю тему:
20:00 24.06.2019
Почти сто тысяч жителей Симферополя остались без света из-за аварии
Почти сто тысяч жителей Симферополя остались без света из-за аварии
20:15 07.05.2019
В оккупированном Кріму остановили блок Балаклавской ТЭС
В оккупированном Кріму остановили блок Балаклавской ТЭС
15:25 06.05.2019
"Техногенное нарушение" оставило без света сорок тысяч жителей оккупированного Крыма
"Техногенное нарушение" оставило без света сорок тысяч жителей оккупированного Крыма
20:21 06.03.2019
Оккупанты заявили, что Крым начал поставки электроэнергии в Краснодарский край в "отдельные ночные часы"
Оккупанты заявили, что Крым начал поставки электроэнергии в Краснодарский край в "отдельные ночные часы"
10:41 01.02.2019
Первые очереди двух ТЭС построенных на турбинах Siemens в оккупированном Крыму с 1 февраля вышли на рынок мощности
Первые очереди двух ТЭС построенных на турбинах Siemens в оккупированном Крыму с 1 февраля вышли на рынок мощности
17:21 18.01.2019
В оккупированном Крыму "технологические нарушения" оставили без света 96 тысяч человек
В оккупированном Крыму "технологические нарушения" оставили без света 96 тысяч человек
17:21 16.01.2019
В оккупированном Крыму отчитались об успешном испытании второго блока Севастопольской ТЭС
В оккупированном Крыму отчитались об успешном испытании второго блока Севастопольской ТЭС
12:41 11.01.2019
Новая подстанция на Кубани повысит надежность энергоснабжения Крыма - заверяют оккупанты
Новая подстанция на Кубани повысит надежность энергоснабжения Крыма - заверяют оккупанты