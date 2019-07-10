Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зазначила, що переговори про звільнення українських моряків, які утримуються в Росії, ведуться у рамках виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Про це вона написала у Facebook, пише Укрінформ.

"Хочу уточнити інформацію стосовно 24 військовополонених моряків... Мені відомо, що проводяться переговори щодо повернення моряків у рамках виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права", - зазначила Денісова.

Омбудсмен нагадала, що 18 липня підписала клопотання до керівника Слідчого управління ФСБ РФ Михайла Шишова щодо прийняття рішення про обрання її особистого зобов’язання як запобіжного заходу для військовополонених моряків, які перебувають у Лефортівському СІЗО. Посольство України в РФ передало через МЗС РФ ці документи до ФСБ РФ і наразі вони перебувають на розгляді керівника Слідчого управління.

"Сподіваюсь на те, що усі необхідні документи будуть направлені та враховані. Чекаємо на моряків вдома", - наголосила вона.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Денісова начебто сказала журналістам про те, що домовленості про повернення Україні захоплених Російською Федерацією українських військовополонених моряків вже досягнуто.