На борту затриманого в порту Єйськана Кубані судна знаходилися 14 громадян України.

Трьох із них 23 липня відправили додому, повідомила ТАСС в середу інспектор Міжнародної федерації транспортних робітників (ITF) в Росії Ольга Ананьїна, інформує УНН.

Раніше Російський професійний союз моряків поширив інформацію про затримання судна Lizori (під прапором Молдови) через незадовільний технічний стан та невиплати екіпажу зарплат. За даними Міжнародної федерації транспортних робітників, які наведені в повідомленні профспілки, сума заборгованості — 11,23 тисячі доларів.

“Українське судно, український екіпаж. На борту знаходяться 14 членів екіпажу, всі вони громадяни України”, — сказала Ананьїна, зазначивши, що трьох із них відправили додому 23 липня.

За її словами, питання відправки додому решти членів екіпажу вирішується.

Як повідомлялося раніше в ЗМІ РФ, судно належить компанії DonbassTransitService Ltd (ТОВ “Донбасстранзітсервіс”), проте на борту розміщений список співробітників й інших фірм.

За даними marinetraffic: судно Lizori спущене на воду у 1972 році. Його довжина складає 114,03 метрів, а ширина — 13,21 метрів. Середня швидкість корабля — 6,5 вузлів.