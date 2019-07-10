Соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии Южного военного округа в ходе двустороннего командно-штабного учения развернули более 10 полевых пунктов управления.

В единой системе управления на местности действуют бригады и полки объединения ЮВО, дислоцированные на Ставрополье, Кубани, в Адыгее, в горах Карачаево-Черкесии, а также на территории российской военной базы в Абхазии, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Под началом командующего 49-й армией генерал-майора Михаила Зусько в рамках учения создана группировка войск, в состав которой вошел личный состав мотострелкового, ракетного, артиллерийского соединений, военной базы, воинских частей инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты, материально-технического обеспечения, бригады управления, мотострелковой горной бригады и других подчиненных и приданных частей.

Развернутые на территории общевойсковых полигонов полевые пункты управления замаскированы и защищены средствами радиоэлектронной борьбы и войсковой ПВО. Охрану обеспечивают войсковые подразделения военной полиции.

По замыслу КШУ 49-я общевойсковая армия ЮВО действует против группировки войск 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Северном Кавказе и в непризнанной Осетии. В учении задействованы органы управления, соединения и воинские части двух общевойсковых армий ЮВО, авиационные части 4-й армии ВВС и ПВО и соединения родов войск окружного подчинения.