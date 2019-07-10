Архієпископ Климент: «На Росію чекають санкції в разі знищення собору ПЦУ у Сімферополі»
|16:50 24.07.2019
|Крым
На російську владу чекають санкції за знищення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі.
Таку думку 24 липня висловив у коментарі проєкту Радіо Свобода архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент.
«Якщо вони не зупиняться, якщо церква буде знищена – будуть застосовані санкції. Два місяці тому я казав, що ми будемо працювати, щоб почався процес санкцій проти Росії та конкретних осіб, причетних до знищення ПЦУ. Після поїздки до США я можу точно сказати, що за орушення релігійних свобод як основи демократичного суспільства і як однієї зі складових прав людини санкції будуть», – розповів архієпископ Климент.
За словами священнослужителя, санкції можуть бути запроваджені проти Росії, керівників російського Міністерства майнових і земельних відносин Криму та «всіх причетних».
Раніше архієпископ Климент повідомив, що майно собору ПЦУ в Сімферополі після рішення суду про передачу в користування російського Міністерства майнових і земельних відносин Криму було «розграбоване».
Російська влада ситуацію публічно не коментує.
17 липня в Сімферополі Кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира і Ольги ПЦУ огородили парканом.
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