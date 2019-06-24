Один член екіпажу затонулого українського судна ВАТМ "Іван Голубець" у територіальних водах Мавританії зник безвісти, повідомили в Державному агентстві рибного господарства.

"У складі екіпажу 29 громадян України. За попередньою інформацією, один член екіпажу зник безвісти, на сьогодні його смерть не підтверджена, на судні його тіло знайдено не було. Ще десятеро втратили паспорти, сьогодні посольство України в Королівстві Марокко видає їм посвідчення особи для повернення в Україну, і завтра вони вилітають в Україну", - повідомив голова Держрибагентства Ярослав Бєлов агентству "Інтерфакс-Україна".

За інформацією відомства, 19 липня 2019 року через технічну несправність у машинному відділенні ВАТМ "Іван Голубець", що належить ДП "Сервіс", виникла пожежа. У зв'язку з надзвичайною ситуацією капітан судна прийняв рішення про евакуацію екіпажу на борт іншого рибальського судна, що перебувало поблизу. Пізніше під час буксирування судна в порт Нуадібу (Мавританія) ВАТМ "Іван Голубець" затонув в зв'язку з його пошкодженням пожежею.

Ярослав Бєлов уточнив, що судно, згідно з договором бербоут-чартеру, укладеним у 2016 році, було застраховане.

"Фрахтувальником є канадська компанія, яка й містила договір зі страхування. ДП, яка є власницею судна, сьогодні вирішує питання з виплати страховки з фрахтувальником і страховою компанією. Страхова сума становить EUR5 млн, і вона вище реальної вартості судна на сьогодні", - зазначив голова Держрибагентства.

З метою об'єктивного розслідування і з'ясування причин інциденту на ВАТМ "Іван Голубець" Держрибагентство звернулося до компетентних органів Грузії як держави прапора з проханням провести власне розслідування інциденту із залученням компетентних органів Мавританії, в територіальних водах якої сталася подія.

Крім того, Держрибагентство ініціювало створення комісії із залученням інших центральних органів виконавчої влади та державних підприємств.

Фрахтувальником ВАТМ "Іван Голубець" є компанія "Евіал Бізнес ЛП". Підприємство експлуатує судно на умовах договору бербоут-чартеру від 24 лютого 2016 року. Термін дії договору – 10 років. Кошти від оренди надходять до державного бюджету України. Увесь екіпаж судна, включаючи капітана, найняті працівники фрахтувальника.

ВАТМ "Іван Голубець" був тимчасово зареєстрований у Міжнародному реєстрі торговельного флоту Грузії (на період договору бербоут-чартеру). Судно ходило під прапором Грузії та вело промисел у територіальних водах Мавританії та Белізу. На підставі Свідоцтва на право власності на судно, ВАТМ "Іван Голубець" належить ДП "Сервіс" як судновласнику.

У держвласності, крім ВАТМ "Іван Голубець", перебувають ще три судна - ВАТМ "Професор Михайло Александров", ВАТМ "А.Слободчіков", ВАТМ "Капітан Русак".