Домовленості про повернення українських моряків вже досягнуто — омбудсменка

15:14 24.07.2019   Крым

Домовленості про повернення Україні захоплених Російською Федерацією українських військовополонених моряків вже досягнуто.

​Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова Громадському у Щасті, під час передачі українських в’язнів з окупованої Луганщини.

«Вже досягнуто домовленостей, щоб повернути моряків. Є рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Зараз оформлюються останні документи, думаю, що скоро будемо зустрічати моряків на батьківщині», — сказала Денісова.

Водночас адвокат моряків Микола Полозов сказав Громадському, що йому не відомо про таку домовленість.

«Можу сказати, що ведуться перемовини, але на якій вони стадії, коли будуть реалізовані практично — я не знаю, тому що не беру в них участь. Якщо будуть проводитися якісь процесуальні дії, щодо оформлення документів, нам про це стане відомо, адже за відсутності захисників моряки не будуть їх підписувати. Але поки ніхто нічого такого не казав. У нас зі вчорашнього дня почалась нова стадія — ознайомлення з матеріалами кримінальної справи», — сказав адвокат у коментарі Громадському.

Зазначимо, що останніми днями активно обговорюється можливість звільнення українських моряків, захоплених Росією у листопаді 2018-го року. Звільнити моряків закликав Зеленський. Про це він говорив із президентом РФ Володимиром Путіним.

Водночас, український дипломат, представник України в Тристоронній контактній групі Роман Бзсмертний закликав «зняти рожеві окуляри» й перестанемо анонсувати звільнення моряків за день-два. За його словами, це «важкучий» процес.

Нагадаємо, 17 липня Денісова запропонувала звільнити українських моряків під її особисте зобов'язання, оскільки у кримінально-процесуальному кодексі РФ передбачена можливість відпустити затриманих під особисте зобов’язання або поручителя. 

Того ж дня Лефортівський суд Москви продовжив тримання під вартою усім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.

15 липня українських моряків включили до списку обміну полоненими.

9 липня російське слідство пред`явило обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам.



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