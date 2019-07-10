Мы поддерживаем создание крымскотатарской автономии — Потураев
|14:35 24.07.2019
|Крым
На данный момент в партии «Слуга народа» уже работает предварительный Комитет по оккупированным территориям, который в дальнейшем станет одним из комитетов в Верховной Раде. Этот орган будет заниматься вопросами Крыма и Донбасса.
Об этом сказал политический советник президента Украины Никита Потураев в эфире программы «PRIME:Муждабаєв» на телеканале ATR.
«На уровне этого подкомитета (который занимается вопросами Крыма — ред.) перспектива создания национальной крымскотатарской автономии поддерживается. И мною лично она поддерживается тоже. Я полагаю, что крымскотатарский народ это заслужил», — сказал Потураев.
По его словам, крымскотатарская национальная автономия — это фактор, который позволит усилить дипломатические позиции Украины и расширить возможности давления на оккупантов в вопросах защиты прав крымских татар и украинцев в Крыму.
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