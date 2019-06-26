Risoil збільшить потужності зберігання на терміналі в Чорноморську / Фото

20:40 24.07.2019   Украина

ТОВ «СП Рісойл Термінал» розпочало установку 8 нових силосів для приймання зерна в морському порту «Чорноморськ». 

Про це повідомила прес-служба Risoil S.A, пишуть Порти України.

Як повідомляється, після установки нового обладнання обсяг одноразового зберігання на терміналі збільшиться на 105 тис. тонн.

Постачальник силосів — компанія AGI. Установку планують завершити до кінця 2019 року.

Генеральний директор групи терміналів Risoil Максим Широков повідомляв у березні, що компанія Risoil S.A. інвестує в розвиток терміналу з перевалки наливних і зернових вантажів у морському порту «Чорноморськ» $70 млн.

У травні 2017 року ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) і ТОВ «СП Рісойл Термінал» підписали меморандум про співпрацю, згідно з яким АМПУ проведе днопоглиблення підхідного каналу та акваторії першого ковша Сухого лиману, а портовий оператор збільшить перевантажувальні потужності терміналу і забезпечить річний експортний вантажопотік не менше 3 млн тонн.

У жовтні 2018 року компанія Adept Group виконала роботи з монтажу суднонавантажувача Neuero SL1000 на терміналі. У вересні 2018 року на терміналі введена в експлуатацію друга станція розвантаження залізничних вагонів.

ТОВ «СП Рісойл Термінал» оперує причалом №11 морського порту «Чорноморськ». Термінал надає послуги з перевалки харчових наливних вантажів з 2001 року. Зерновий комплекс введений в експлуатацію в березні 2016 року.

Risoil S.A. заснована в 2000 році у Женеві (Швейцарія). Основними напрямками діяльності компанії є забезпечення логістики олії, насипних і генеральних вантажів у портах Чорного моря, продаж і виробництво рослинних олій, торгівля зерновими та олійними культурами в контейнерах, зберігання і переробка агропромислових продуктів.

Крім ТОВ «СП Рісойл Термінал» у порту «Чорноморськ», компанія володіє терміналом з перевалки рослинної олії ТОВ «Рісойл Південь» у морському порту «Південний», ТОВ «Морський технічний центр», ПрАТ «Роздільнянський елеватор», ТОВ «Біоіл Універсал Україна» (олієпресовий завод), олійно-екстракційним заводом «Бісер Олива» (Болгарія) та іншими активами.

Risoil у 2018-2019 маркетинговому році (МР, липень 2018 — червень 2019) збільшила вантажоперевалку порівняно з аналогічним періодом минулого року на 12%, або на 308 тис. тонн — до 2,937 млн тонн. Перевалка зерна склала 1,95 млн тонн, рослинної олії — 986,8 тис. тонн.


Фото: Risoil S.A., Facebook



Ще на цю тему:

11:20 24.07.2019
Днопоглиблення в Маріупольському порту розпочав увесь флот / Фото
17:18 23.07.2019
Днопоглиблення в Маріупольському порту розпочав увесь флот
16:29 12.07.2019
Containerships Train начнет курсировать между Клайпедой и Одессой в августе
13:19 12.07.2019
«Аскет Шиппинг» загружает зерном одновременно пять судов в Бердянском порту
17:10 05.07.2019
Украинские порты будут модернизированы под военные корабли НАТО и США
17:00 04.07.2019
На терміналі «Евері» уперше пришвартовані одночасно три танкери / Фото
12:51 03.07.2019
Бердянский порт принял судно с крупнейшей партией лопастей ветрогенераторов
08:27 03.07.2019
Украинские морпорты получили $1,7 миллиарда дохода
09:40 01.07.2019
З українського Чорноморська до італійського Барі буде ходити пором / Фото
17:20 26.06.2019
У січні-травні морпорти України скоротили суднооборот на 1%
10:55 26.06.2019
Украина разработала проект Правил безопасной погрузки и разгрузки навалочных грузов в морских портах
12:59 20.06.2019
В Херсонском порту возобновлено эксплуатационное дноуглубление
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестивалю
15:20 17.07.2019
Объем грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми вырос
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 24.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении осваивают навыки подрывного дела и проводят боевые стрельбы
17:00 24.07.2019
В Ереване покончил с собой военнослужащий погранвойск России
15:49 23.07.2019
На российской военной базе в Армении началось слаживание мотострелковых рот
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:34 23.07.2019
Президент Болгарії наклав вето на купівлю в США винищувачів F-16
14:00 22.07.2019
Парламент Болгарии одобрил закупку истребителей F-16
12:00 22.07.2019
У Болгарії хакери зламали урядову базу з даними на все доросле населення
21:00 19.07.2019
Підозрюваний у кібератаці на податкове відомство Болгарії вийшов на свободу
Всі новини країни
Греция Греция
15:40 24.07.2019
В Греции обещают запустить инвестиционный проект, стоимостью почти 9 млрд долларов уже в этом году
14:46 23.07.2019
Новое правительство Греции получило вотум доверия парламента
09:42 23.07.2019
Прем'єр Греції обіцяє ввести заборону на куріння в громадських місцях
22:00 22.07.2019
У Греції знову лісові пожежі
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:20 24.07.2019
ЮВО: Зенитчики российской военной базы в Абхазии проведут тактическое учение
13:40 24.07.2019
В Грузии пройдут учения с участием 14 стран-членов и партнеров НАТО
13:32 23.07.2019
У Грузії стався землетрус
19:00 22.07.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии пройдут курс подводного вождения танков
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:50 24.07.2019
Молдовським перевізникам скасували обмеження терміну перебування в Україні
12:40 24.07.2019
Молдова заборонить імпорт свинини з Румунії та України
08:20 24.07.2019
ЄС після майже дворічної паузи виділив Молдові 14,5 млн євро
21:40 23.07.2019
Уряд Молдови затвердив підписання трьох угод про фінансування з ЄС
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 24.07.2019
ЮВО: Соединения общевойсковой армии развернули более 10 полевых пунктов управления
18:30 24.07.2019
Председатель Госдумы поддержал законопроект о защите фигурантов санкционных списков
18:00 24.07.2019
ЮВО: Подразделение РЭБ в ходе учения "перехватило" управление БЛА условного противника
17:10 24.07.2019
У РФ затримали корабель під прапором Молдови: на борту перебували 14 громадян України
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:00 24.07.2019
Премьера Румынии выдвинули кандидатом в президенты на предстоящих выборах
09:40 22.07.2019
Франція підтримає кандидатуру Лаури Кодруце Ковесі з Румунії на посаду головного прокурора ЄС
15:48 18.07.2019
Экс-министр иностранных дел Румынии назначен заместителем Генсека НАТО
10:01 18.07.2019
Колишній міністр закордонних справ Румунії став заступником очільника НАТО
Всі новини країни
Турция Турция
19:20 24.07.2019
Туреччина пригрозила скасуванням угоди з ЄС про реадмісію мігрантів
12:20 24.07.2019
Туреччина посилює охорону кораблів в Середземномор’ї
16:54 23.07.2019
Туреччина посилює охорону кораблів в Середземномор’ї
12:28 23.07.2019
Делегация жандармерии Турции впервые прибыла в Москву для обмена опытом с Росгвардией
Всі новини країни
Украина Украина
20:40 24.07.2019
Risoil збільшить потужності зберігання на терміналі в Чорноморську / Фото
20:20 24.07.2019
Крымстат рассказал что подорожало и что подешевело в оккупированном Крыму
20:00 24.07.2019
У Москві затримали активіста, який допомагає військовополоненим українським морякам
19:40 24.07.2019
ФСБ РФ закінчила слідство щодо українських моряків
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд