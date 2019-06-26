ТОВ «СП Рісойл Термінал» розпочало установку 8 нових силосів для приймання зерна в морському порту «Чорноморськ».

Про це повідомила прес-служба Risoil S.A, пишуть Порти України.

Як повідомляється, після установки нового обладнання обсяг одноразового зберігання на терміналі збільшиться на 105 тис. тонн.

Постачальник силосів — компанія AGI. Установку планують завершити до кінця 2019 року.

Генеральний директор групи терміналів Risoil Максим Широков повідомляв у березні, що компанія Risoil S.A. інвестує в розвиток терміналу з перевалки наливних і зернових вантажів у морському порту «Чорноморськ» $70 млн.

У травні 2017 року ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) і ТОВ «СП Рісойл Термінал» підписали меморандум про співпрацю, згідно з яким АМПУ проведе днопоглиблення підхідного каналу та акваторії першого ковша Сухого лиману, а портовий оператор збільшить перевантажувальні потужності терміналу і забезпечить річний експортний вантажопотік не менше 3 млн тонн.

У жовтні 2018 року компанія Adept Group виконала роботи з монтажу суднонавантажувача Neuero SL1000 на терміналі. У вересні 2018 року на терміналі введена в експлуатацію друга станція розвантаження залізничних вагонів.

ТОВ «СП Рісойл Термінал» оперує причалом №11 морського порту «Чорноморськ». Термінал надає послуги з перевалки харчових наливних вантажів з 2001 року. Зерновий комплекс введений в експлуатацію в березні 2016 року.

Risoil S.A. заснована в 2000 році у Женеві (Швейцарія). Основними напрямками діяльності компанії є забезпечення логістики олії, насипних і генеральних вантажів у портах Чорного моря, продаж і виробництво рослинних олій, торгівля зерновими та олійними культурами в контейнерах, зберігання і переробка агропромислових продуктів.

Крім ТОВ «СП Рісойл Термінал» у порту «Чорноморськ», компанія володіє терміналом з перевалки рослинної олії ТОВ «Рісойл Південь» у морському порту «Південний», ТОВ «Морський технічний центр», ПрАТ «Роздільнянський елеватор», ТОВ «Біоіл Універсал Україна» (олієпресовий завод), олійно-екстракційним заводом «Бісер Олива» (Болгарія) та іншими активами.

Risoil у 2018-2019 маркетинговому році (МР, липень 2018 — червень 2019) збільшила вантажоперевалку порівняно з аналогічним періодом минулого року на 12%, або на 308 тис. тонн — до 2,937 млн тонн. Перевалка зерна склала 1,95 млн тонн, рослинної олії — 986,8 тис. тонн.



Фото: Risoil S.A., Facebook