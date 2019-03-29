Крымстат рассказал что подорожало и что подешевело в оккупированном Крыму

20:20 24.07.2019   Крым

Цены производителей сельскохозяйственной продукции в июне в оккупированном Крыму выросли на 4,7% с начала года по сравнению с декабрем 2018 года. 

Продукция животноводства подорожала на 7,6%, растениеводства — на 0,8%, пишут Новости Крыма со ссылкой на пресс-службу Крымстата.

За первое полугодие сельскохозяйственные производители увеличили цены на помидоры закрытого грунта в 1,5 раза, лук репчатый на 41,2%, морковь столовую на 40,6%, свеклу столовую на 25,7%, птицу сельскохозяйственную на 20,1%, косточковые плоды на 13,5%.

При этом снизили цены на огурцы закрытого грунта на 53,4%, яйца куриные на 46,5%, рожь на 17,9%, кукурузу на 9,2%, семечковые плоды на 8,4%, капусту всех сортов на 7,2%, картофель на 5,9%.

В промышленном производстве стоимость продукции, реализуемой на внутреннем рынке, с начала года увеличились на 0,7%. Больше всего подорожала продукция в производстве ручных инструментов с механическим приводом (23,8%), прочих основных неорганических химических веществ (20,8%), бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения (10%), продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов (8,8%), передаче и распределении пара и горячей воды, кондиционировании воздуха (7,2%), пива (4,1%), в переработке и консервировании рыбы, ракообразных и моллюсков (на 3,7%).

При этом подешевела продукция в производстве прочих изделий из бумаги и картона (на 22,1%), гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары (12,3%), при добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев (9,1%), в производстве парфюмерных и косметических средств (6,6%), промышленного холодильного и вентиляционного оборудования (4,1%), изделий из бетона, цемента и гипса (3,7%).

В строительстве продукция инвестиционного назначения с начала года подорожала на 5,9%, в том числе строительная продукция — на 6,5%.



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