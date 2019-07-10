У Москві затримали активіста, який допомагає військовополоненим українським морякам

20:00 24.07.2019   Крым

Російська поліція затримала в Москві активіста Костянтина Котова, який допомагає збирати передачі українським морякам, незаконно затриманим у районі Керченської протоки минулого року.

Про це повідомила правозахисниця Вікторія Івлєва на своїй сторінці в Facebook, пише Укрінформ.

"Щойно на виході зі свого будинку був затриманий мій друг активіст Костянтин Котов. Затримав Костю 2 оперполк. Як вони сказали, на вимогу Тверського ВВС. Це все, що Костя встиг прокричати в телефон. Потім телефон відібрали. Де він зараз насправді і що з ним - невідомо", - написала вона.

Пізніше Івлєва додала, що Котова привезли у ВВС Тверське і до нього їде адвокат.

Як повідомив один з адвокатів українських моряків Микола Полозов у Facebook, Котов дуже багато допомагає Вікторії Івлєвій з передачами українським морякам.

Як повідомлялося, 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив арешт всім військовополоненим українським морякам до кінця жовтня.

Російські силовики 25 листопада 2018 року обстріляли й затримали біля берегів окупованого Криму три кораблі Військово-морських сил України. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають в СІЗО у Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути в Україну затримані кораблі.



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