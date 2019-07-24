ФСБ РФ закінчила слідство щодо українських моряків
|19:40 24.07.2019
|Крым
Слідство ФСБ Росії закінчило процедуру повідомлення військовополонених моряків та їхніх адвокатів про закінчення попереднього розслідування.
Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов в Facebook, пише Укра\нська правда.
"З учорашнього дня ми перейшли до наступної стадії - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи в порядку статті 217 КПК України", - сказав захисник.
За його словами, моряки почали знайомитися з матеріалами кримінальної справи.
Він зазначив, що з урахуванням кількості моряків і обсягом кримінальної справи дана стадія може зайняти 2-3 місяці.
Полозов додав, що після цього слідством буде складено обвинувальний висновок, який спочатку буде направлений прокурору, а після затвердження ним - у суд.
25 листопада 2018 року у Чорному морі біля Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.
9 липня слідче управління ФСБ РФ пред'явило звинувачення в остаточній редакції всім 24-м військовополоненим українським морякам.
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