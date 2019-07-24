Туреччина скасує угоду про реадмісію мігрантів з Європейським Союзом до тих пір, поки блок не виконає свою обіцянку про безвізовий режим для турецьких громадян.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Ми не будемо чекати у дверях ЄС. Угода про реадмісію і угода про безвізовий режим будуть введені в дію одночасно",- заявив Чавушоглу.

У 2013 році Анкара погодилася прийняти назад мігрантів, які нелегально їздили в ЄС в обмін на обіцянку безвізового режиму.

Однак наразі ЄС не бачить прогресу у виконанні Туреччиною вимог, необхідних для скасування віз.