Военнослужащие разведывательных и инженерных подразделений российской военной базы в Армении осваивают навыки подрывного дела и обезвреживания мин и растяжек, установленных условным противником.

На теоретических занятиях военнослужащие изучили различные типы взрывоопасных предметов, их классификацию, назначение и правила действий при обнаружении подозрительных взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

На практических занятиях инструкторы по подрывному делу в горной местности обучают разведчиков и саперов организовывать одиночные и комплексные подрывы, выявлять и обезвреживать растяжки различного типа, уничтожать противотанковые невзрывные инженерные заграждения и очищать местность от завалов, неразорвавшихся боеприпасов методом подрыва накладным способом.

К практическим занятиям привлечено более 300 военнослужащих.

Так же, по информации пресс-службы, на российской военной базе в Армении в рамках проведения сборов со стрелками ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, расчетов станковых автоматических гранатометов АГС-17 уничтожили цели условного противника на полигоне Алагяз.

Военнослужащие учились вести разведку целей, определять выгодные позиции для стрельбы, классифицировать цели по важности, пользоваться дневными и ночными приборами наблюдения и прицеливания, выполнять задачи в составе подразделений, скрытно перемещаться, оборудовать и маскировать свои основные и запасные огневые позиции.

Завершились сборы выполнением зачетных стрельб по подвижным и статичным мишеням, имитирующим танки и легкобронированную технику условного противника на дальности до 2 тысячи метров в экстремально жарких условиях высокогорья.

В сборах гранатометчиков принимали участие более 300 военнослужащих.