Летчики авиаполка Южного военного округа отработали навыки управления фронтовыми бомбардировщиками Су-24М в Волгоградской области на высотах от 200 до 1 тысяч метров на скорости до 1000 км/ч в рамках проверки боевой готовности.

В ходе проверки экипажи Су-24М были подняты по тревоге и выполнили задачи по уничтожению групповых наземных целей, имитирующих колонну легкобронированной техники, совершили маневр по уклонению от истребительной авиации условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также летчики продемонстрировали умение взлета и захода на посадку по освещаемой полосе в ночное время, отработали действия в случае отказа авиационной техники и совершение маневра по уклонению от атаки истребителей условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.

К проверке было привлечено около 100 военнослужащих инженерно-технического и летного состава, задействовано около 30 единиц специальной техники и самолетов авиационного полка.