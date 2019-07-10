ЮВО: Зенитчики российской военной базы в Абхазии проведут тактическое учение
|18:20 24.07.2019
|Абхазия
В рамках полевого выхода военнослужащие зенитного ракетного подразделения российской военной базы в Абхазии убыли на полигон Капустин Яр в Астраханской области.
В ходе мероприятия зенитчики проведут тактическое учение по защите указанного района от ракетных ударов условного противника. Электронные пуски ракет будут отрабатываться как с отдельных оборудованных позиций, так и в составе колонн в движении (с короткой остановкой) по зенитным и авиационным ракетам, зависающим вертолетам, а также наземной бронетехнике противника, сообщает пресс-лужба Минобороны России.
Кроме того, на учении военнослужащие продемонстрируют готовность к действиям по ведению разведки воздушной обстановки, отражению внезапных воздушных ударов условного противника, определению координат целей и их эффективного поражения в условиях радиоэлектронных помех.
На начальном этапе полевого выхода зенитчики осуществляют боевое слаживание расчетов с отработкой задач тактической, специальной и инженерной подготовки, закрепляют навыки по занятию и маскировке стартовых позиций ракетных комплексов.
Всего в учебных мероприятиях принимают участие около 200 военнослужащих базы, задействовано более 30 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы С-300, «Оса-АКМ» и «Стрела-10».
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