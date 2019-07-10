С подразделением радиоэлектронной борьбы соединения Южного военного округа проведено учение по обнаружению и подавлению беспилотных летательных аппаратов условного противника в Волгоградской области.

Военнослужащие отработали обнаружение и перехват управления реальных целей, летящих на высотах от 30 до 500 м и искажение данных разведывательных БЛА комплексами РЭБ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Задачи по предназначению выполнялись как днем, так и в ночное время, в учении приняли участие более 50 военнослужащих и было задействовано 10 единиц специальной техники.