ЮВО: Подразделение РЭБ в ходе учения "перехватило" управление БЛА условного противника
|18:00 24.07.2019
|Россия
С подразделением радиоэлектронной борьбы соединения Южного военного округа проведено учение по обнаружению и подавлению беспилотных летательных аппаратов условного противника в Волгоградской области.
Военнослужащие отработали обнаружение и перехват управления реальных целей, летящих на высотах от 30 до 500 м и искажение данных разведывательных БЛА комплексами РЭБ, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Задачи по предназначению выполнялись как днем, так и в ночное время, в учении приняли участие более 50 военнослужащих и было задействовано 10 единиц специальной техники.
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