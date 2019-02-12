Минфин России предложил c начала 2020 года повысить сбор за таможенные операции с посылками из-за рубежа вдвое — до 500 рублей.

Его вместе с пошлиной уплачивает относительно небольшая часть покупателей иностранных интернет-магазинов в случае, если сумма заказа превышает лимит в €500 в месяц. Однако с 2020 года порог уменьшится до €200 за посылку, сообщают Примечания со ссылкой на российские СМИ.

Таможенный сбор за обработку товаров, которые ввозятся физическими лицами в Россию для личного пользования и за которые они обязаны уплатить пошлину, с 1 января 2020 года должен составить 500 руб., следует из проекта постановления правительства, опубликованного на сайте Минфина.

Текущая ставка таможенного сбора была установлена еще в 2004 году в размере 250 рублей. Она применяется при ввозе физическими лицами товаров стоимостью выше беспошлинного порога, в том числе приобретаемых в рамках интернет-торговли, и уплачивается в дополнение к пошлине.

С 1 января 2019 года покупатель из России вправе получить товары из иностранного интернет-магазина без уплаты пошлины на сумму до €500 и не более 31 кг в календарный месяц. При выходе за этот порог он обязан заплатить пошлину в 30% от суммы превышения, но не менее €4 за 1 кг сверх лимита. С 1 января 2020 года пошлина будет начисляться не на человека, а на каждую посылку дороже €200. Ее ставка будет 15% от суммы превышения, но не менее €2 за 1 кг сверх лимита.

Уплата сбора в 500 руб. обернется дополнительными тратами для многих россиян, что может негативно отразиться на b2c-сегменте трансграничной торговли, опасается эксперты. «Рост финансовой нагрузки на граждан и бизнес не принесет пользы рынку»,— считает директор по логистике Boxberry International Александр Завалишин.

Идея обложить посылки сбором не нова, добавляет глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов, потенциально это может уменьшить количество покупок в зарубежных интернет-магазинах.