Жители оккупированного Россией Симферополя жалуются на мутную воду в кранах.

Массовые жалобы на качество воды появились в социальных сетях, сообщает Крыминформ.

«Кто может сказать, что с водой в наших кранах на Беспалова? Вода мутная, немного постоит – начинает цвести», – написала пользователь Facebook Натали Воронова.

Она также опубликовала фото бутылок с водой, набранной из крана. Жидкость в прозрачной таре мутная и имеет желтоватый оттенок. В комментариях к этой публикации другие пользователи отметили, что такая же вода течет из кранов жителей домов центральной части города.

«Вода отвратительная. После набора ванны, такое впечатление, что в ней уже кто-то помылся. Интересно, вода техническая или питьевая», – задался вопросом Aleks Rebus.

Как сообщил Крыминформу генеральный директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, поводов для волнения у симферопольцев нет. Согласно данным лабораторных исследований, качество воды – стандартное. «Я сам живу в городе, сегодня пользовался водой. Все нормально, все вкусно. Все без цвета, без запаха. Все как обычно. Никаких, по данным лаборатории, аномалий нет. С очистных сооружений выходит стандартная вода, – рассказал Баженов.

Он пояснил, что проблема может быть во внутридомовых сети, за которые «Вода Крыма» не несет ответственности.

Баженов добавил, что в целом по Симферополю ситуация с водоснабжением штатная. Запасы воды в водохранилищах находятся на уровне прошлого года. Все очистные сооружения работают в плановом режиме. «Поэтому трудно представить, с чем связаны жалобы симферопольцев», – резюмировал Баженов.

В прошлом году жители крымской столицы также жаловались на качество воды – она была мутной и имела неприятный запах. По информации «Воды Крыма», тогда причиной неприятного запаха и вкуса воды стал рост фитопланктона из-за жаркого и сухого лета. В то же время, превышений нормы содержания фитопланктона в воде выявлено не было.

Фото Крыминформ