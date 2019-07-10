Міністерство культури продовжує опрацьовувати питання направлення ноти протесту Міністерству закордонних справ Російської Федерації щодо руйнування пам'ятки археології "Стародавнє місто Пантікапей" на горі Мітрідат в Керчі.

Про це повідомила прес-служба Міністерства культури України у відповіді на запит кореспондента УНН.

За даними прес-служби, станом на сьогодні Мінкультури спільно з Міністерством закордонних справ України опрацьовує питання направлення ноти протесту Міністерству закордонних справ Російської Федерації щодо руйнування пам'ятки археології національного значення "Стародавнє місто Пантікапей" на горі Мітрідат в місті Керч через дії окупаційної влади впали колони архітектурно-археологічного комплексу "Стародавнє місто Пантікапей".



При цьому у відомстві додали, що згідно з Конвенцією про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту Російська Федерація як держава-окупант повинна вживати необхідних заходів для збереження культурних цінностей, розташованих на тимчасово окупованій території України.



Нагадаємо, у березні поточного року Міністерство культури України вже повідомляло, що спільно з Міністерством закордонних справ України готує відповідь на дії російської влади в окупованому Криму щодо стану архітектурно-археологічного комплексу "Стародавнє місто Пантікапей" у Керчі.



Про те, що в окупованому Криму в Керчі з території античного Пантікапея вивезли колони, які раніше були під загрозою обвалення, стало відомо в лютому.